Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Российский антиснайперский комплекс «Сосна-Н» прошел испытание в зоне СВО
Партия приборов была закуплена для отрядов спецназа.

реклама

Хорошо подготовленные снайперские группы представляют серьезную угрозу в рамках современного поля боя. В зоне СВО снайперы не раз показывали свою эффективность в любое время дня и ночи. К сожалению, это утверждение одинаково правдиво для обеих сторон конфликта и с этим ничего нельзя поделать. Однако создаются и испытываются приборы для борьбы со снайперами и «Сосна-Н» - один из интереснейших вариантов, который проходил испытание в СВО. О том, что комплекс прошел испытание в реальных условиях сообщил ТАСС со ссылкой на источник в недрах нашего правительства.

реклама

К сожалению, информации про испытания и тактико-технические характеристики антиснайперского комплекса «Сосна-Н» находят в закрытом состоянии. Сообщается только, что партия установок была закуплена и передана русским спецподразделениям для испытания в зоне активных боевых действий на Украине. Также сообщается, что «Сосна-Н» показала себя с хорошей стороны и прошла положенные испытания, но нет информации о дальнейшей судьбе проекта. Будем надеяться на то, что комплекс начнет поставляться в армию и борьба с киевскими снайперами станет намного успешнее.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, что впервые «Сосна-Н» засветилась на выставке «Армия-2021» и представляет собой комплекс лазерно-оптической засветки, который в автоматическом режиме находит цели и слепит оптику. Комплекс самостоятельно выявляет оптические приборы на местности и начинает их подавлять, выводя тем самым из строя. Также установка может управляться дистанционно и не требует наличия оператора в непосредственной близости от «Сосны-Н». Вероятно ее можно будет использовать не только для антиснайперской борьбы, но и для подавления разведывательных дронов и их чувствительной оптики.

#сво #всу
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Rheinmetall передаст Украине два зенитных комплекса Skynex
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
27
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
11
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
35
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
11
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
+
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
3
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
2
Бойцы батальона Восток сообщили о насыщении линии противостояния дронами разного типа
+
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
8
Оперативные данные разведки позволили "Искандерам" поразить крупный эшелон бронетехники ВСУ
2
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
3
Богомаз: житель Трубчевска Брянской области получил ранение после атаки БПЛА ВСУ
2
Макговерн: Байден признался, что против некоторых гиперзвуковых ракет ВС РФ нет "противоядия"
1
The New York Times: Из-за введённых Китаем ограничений Украина столкнулась с дефицитом беспилотников
+
Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре
+
Минобороны: экипаж Су-35С ВКС России уничтожил украинский самолет
+

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
12
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
46
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
10
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
7
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
21
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
7
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
6

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
17:07
28 нм стали печатать в РФ ? )))
Представлен компьютер «Акинак» с отечественным процессором «Скиф»
Руслан Знамов
17:04
брал свою за 38к в мае 23 года ...
В статистике самых популярных видеокарт Steam сменился лидер
Shroud Solo
17:04
На су 35 хватить один ф35 что за хуйню ты несёшь? Более того ф35 способен вести бой с несколькими су 35.Каким образом 4 будет сильнее 5 поколения ?
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
Даниил Трифонов
17:00
Кто читер сразу блокировать доступ на всегда. Это будет справедливость. Невозможно играть с ними. Так не честно. Да ещё в игре матерятся тоже надо блокировать хоть на 3 дня. А если ещё начнут то надо...
Обновление Counter-Strike 2 вводит изменение в системе подбора игроков для борьбы с читерами
Андрей Колпаков
16:56
Ломается тоже как большими корпорациями, так и мелкими группами и одиночками )) Особенно в состоянии войны ) Оборонные заводы останавливаются и приводятся в негодность как финансово, так и нефинансово...
Госдума потратила 52,5 млн руб. на закупку отечественных продуктов для замены Windows и Office
glavhyilo
16:49
шибанули пиндосы просто,как обычно.
Кулеба: Киев пытается найти компромиссные решения по продолжению помощи от США
Вячеслав Безруков
16:41
Там даже андроид го будет тормозить какая это нафиг приставка? Г на палке.
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
DIP48
16:40
Короче, западные паны не спешат рисковать собой за дешевых расходников. Кто бы мог подумать)))
Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против коллективной обороны Украины
hihimik
16:40
Так это мало еще. Их же больше делают. Видимо копят на будущие события.
На Украине заявили, что в сентябре ВС РФ применили рекордное количество дронов «Герань-2»
glavhyilo
16:37
на рекорд пошли
На Украине заявили, что в сентябре ВС РФ применили рекордное количество дронов «Герань-2»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем