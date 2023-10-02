Партия приборов была закуплена для отрядов спецназа.

Хорошо подготовленные снайперские группы представляют серьезную угрозу в рамках современного поля боя. В зоне СВО снайперы не раз показывали свою эффективность в любое время дня и ночи. К сожалению, это утверждение одинаково правдиво для обеих сторон конфликта и с этим ничего нельзя поделать. Однако создаются и испытываются приборы для борьбы со снайперами и «Сосна-Н» - один из интереснейших вариантов, который проходил испытание в СВО. О том, что комплекс прошел испытание в реальных условиях сообщил ТАСС со ссылкой на источник в недрах нашего правительства.

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К сожалению, информации про испытания и тактико-технические характеристики антиснайперского комплекса «Сосна-Н» находят в закрытом состоянии. Сообщается только, что партия установок была закуплена и передана русским спецподразделениям для испытания в зоне активных боевых действий на Украине. Также сообщается, что «Сосна-Н» показала себя с хорошей стороны и прошла положенные испытания, но нет информации о дальнейшей судьбе проекта. Будем надеяться на то, что комплекс начнет поставляться в армию и борьба с киевскими снайперами станет намного успешнее.

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Напомним, что впервые «Сосна-Н» засветилась на выставке «Армия-2021» и представляет собой комплекс лазерно-оптической засветки, который в автоматическом режиме находит цели и слепит оптику. Комплекс самостоятельно выявляет оптические приборы на местности и начинает их подавлять, выводя тем самым из строя. Также установка может управляться дистанционно и не требует наличия оператора в непосредственной близости от «Сосны-Н». Вероятно ее можно будет использовать не только для антиснайперской борьбы, но и для подавления разведывательных дронов и их чувствительной оптики.