Братья Гловер решили переформатировать проект.

Все началось с того, что братья Гловер приняли решение изменить формат популярного кинематографического проекта «Звездные войны». Этим летом появились новости о том, что Дональд и Стивен Гловеры решили найти замену режиссеру Джастину Симиену, который рассматривался для работы в создании сериала Disney+"Лэндо". Стало известно, что данный проект выйдет в свет в виде полнометражного фильма. Такие перемены должны были вызвать заинтересованность и увеличить кассовые сборы.

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Дональд Гловер утверждает, что основной смысл заключается в том, чтобы создать полнометражный фильм, который вызовет у зрителя неподдельный интерес. Было принято решение сделать небольшую паузу в создании фильма, так как сейчас идут многочисленные споры между актерами и сценаристами.

Впервые Гловер вышел в свет в роли космического авантюриста, в киноработе «Хан Соло: звездные войны. Истории.» (2018). Картина с Эренрайком потерпела многочисленные неудачи. Это произошло по причине того, что студия приняла решение уволить с поста режиссера Фила Лорда и Кристофера Миллера. Такие перемены не могли не найти свое отражение как на результате, так и на времени, которое было затрачено. Было принято решение, доверить работу режиссера Рону Ховарду.

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Он переснял большую часть киноленты. Произошел ощутимый перерасход бюджета. В итоге на создание кинокартины было потрачено больше, чем планировалось ранее. В итоге бюджет фильма составил $275 млн. На прокате кинокартины «Хан Соло» удалось заработать $392,9 млн. Большая часть этой суммы была заработана на зрителях кинотеатров США. Она составила целых $213,7 млн. Фантастика всегда вызывала неподдельный интерес у зрителя. Большую часть аудитории составляет молодое поколение, так как, согласно статистике, их воображение работает лучше.