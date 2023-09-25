Он всё еще продолжаем наращивать обороты.

Фильм «Оппенгеймер» рассказывает интереснейшую историю, которая произошла на самом деле. Речь пойдет о знаменательном событии в истории всего мира. Главным героем кинокартины является физик Роберт Оппенгеймер. Этот человек руководит «Проектом Манхэттен», который располагается в штате Нью-Мексико. Его главная цель заключалась в создании атомного оружия. Это изобретение было пущено в действие в конце Второй мировой войны. В этот период США осуществили атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Главного героя сыграл Килиан Мерфи, которому пришлось погрузится в Индуизм.

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Минувшие выходные показали ошеломляющий успех «Оппенгеймера». Этой кинокартине удалось собрать огромные кассовые сборы, которые составили до $912,7 млн. Таким образом, был поставлен новый рекорд. Данная кинокартина стала самой коммерчески успешной биографической работой в истории кинематографа. До этого это звание принадлежало фильму «Богемская рапсодия». Мировые сборы данной кинокартины составили $910,8 млн. В ней рассказывалось о судьбе легендарной группы Queen, лидером которой, был известный на весь мир музыкант и певец Фредди Меркьюри.

В то же время следует сказать, что на создание кинокартины «Богемская рапсодия» затратили в два раза меньше средств, чем на фильм «Оппенгеймер». Таким образом, бюджет первой кинокартины составил $55 млн, а на другой фильм было затрачено $100 млн. Известный киноактер Рами Малек проявил себя как в кинокартине о Queen, так и в «Оппенгеймере». В первом случае актер сыграл главную роль, воплотив образ Фредди Меркьюри. Во втором фильме Малек сыграл довольно незначительную роль. Этот киноактер поражает своей «яркой» игрой и умением вызвать к себе неподдельный интерес зрителя.





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Возможно, что именно «Оппенгеймер» станет фаворитом «Оскара», и режиссер Кристофер Нолан получит приз Американской киноакадемии, как лучший режиссер.