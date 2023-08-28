А еще выкурить сотни сигарет и пропускать приёмы пищи, но давайте обо всём по порядку.

21 июля 2023 года фильм об «отце атомной бомбы» «Оппенгеймер» вышел в прокат. Главная роль досталась ирландскому актёру Киллиану Мёрфи, который решил подойти к этой работе максимально серьёзно. Шесть месяцев он готовился к съёмкам, чтобы не просто сыграть Роберта Оппенгеймера, а буквально стать им. Мёрфи хотел почувствовать себя человеком, создавшим самое грозное оружие всех времён.

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Так как Оппенгеймер часто цитировал Бхагавад-гиту – священную индуистскую книгу, актёр прочитал её «от корки до корки». Во время самих съёмок Мёрфи выкурил столько поддельных сигарет, что давно потерял им счёт. И хотя они отличаются от настоящих, пользу для здоровья явно не принесут. Также Киллиан Мёрфи ограничивал себя в еде и пропускал приёмы пищи, чтобы похудеть до веса его персонажа.

Съёмки продолжались 67 дней, а смены часто длились по 18 часов. Это было колоссальное напряжение для всех участников, особенно для актёра главной роли, которому приходилось постоянно размышлять о ядерной войне и том, какую угрозу для мира сотворил Оппенгеймер. Хотя сам учёный созданием атомной бомбы хотел навсегда прекратить войны и объединить правительства в единую коалицию. Киллиан Мёрфи назвал своего героя «наивным».

По словам Эмили Блант – коллеги по съёмкам – актёр был подавлен из-за количества работы, которую ему приходилось выполнять. Сам Мёрфи признаётся, что был погружён в роль настолько, что у него не было времени на общение и жизнь вне съёмочной площадки. Возможно, именно это стало секретом его блестящего перевоплощения.