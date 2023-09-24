Осенняя депрессия пока отменяется. Смотрим классный сериал.

Турецкий сериал «Зимородок» вышел на экраны 23 сентября 2022 года. Ферит рос в семье с высоким достатком и никогда ни в чем не нуждался. Как подобает богатым парням - он любит вечеринки и много девушек. Дедушку, который много и упорно трудится для своей семьи, поведение юноши очень огорчает. После очередной выходки парня в их дом заявляются полицейские и обыскивают его. Тогда Халис Ага решает взять судьбу внука в свои руки и найти ему приличную и хорошую невесту. Ей оказалась Сейран. Но сможет ли она изменить Ферита и поставить его на верный жизненный путь?

Конец первого сезона «Зимородка»

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Конец первого сезона шокировал всех телезрителей. Девятого июня была показана финальная сцена первого сезона. Из-за нее было пролито немало слез. Также у зрителей появилось множество вопросов. С каждой серией главные герои влюблялись друг в друга все больше и больше, но у них появлялись различные трудности, которые мешали им построить счастливую жизнь. В скором времени Тарика не мог проводить время без Сейран, он словно стал ей одержим. Не желая ее ни с кем делить и быть с ней постоянно, мужчина выстреливает в спину Фериту прям в самом конце сериала. Зрители были в полном шоке. Пока Сейран держала Ферита, который умирал прямо у нее на руках, люди обсуждали финал первого сезона в интернете. У зрителей сложилось две точки зрения. Первая заключалась в том, что конец сериала - это сон героя. Вторая - героя нельзя так просто убить, ведь сериал набрал большую популярность. Когда в интернете появился трейлер второго сезона, зрители были удивлены. Слишком идеальным выглядит Ферит, и слишком счастливо выглядит Сейран в образе невесты. Вся суть турецких сериалов - любовные истории с острыми поворотами, поэтому зрителям еще предстоит пережить трагедии героев, а самим героям - пройти через трудности. Этот сезон не доставит спокойствия и будет держать в напряжении, поэтому зрителям с легкостью могут расшатать нервишки.

Когда выйдет второй сезон сериала?

Только начавшиеся августовские съемки 2022 года были обозначены премьерой на 15 сентября. Эту информацию выложили в официальном сайте телеканала Star TV, в соцсетях и на ютуб-канале сериала. Авторы дали поклонникам возможность посмотреть 5 минут 37 серии. За 17 часов с момента опубликования превью набрало 17 миллионов просмотров. Никто не был удивлен новости о продолжении сериала. Преданные зрители надеялись и ждали новый сезон, хотя конец первого сезона порадовал не всех. После выхода заключительного эпизода было празднование, на котором писательница сказала, что сама не уверена как закончится эта история.

Поклонники сериала из России могут начать просмотр второго эпизода сериала с 17 сентября на платформе Иви. Хоть о количестве серий в новом сезоне еще малоизвестно, но каждое воскресенье будут выходить новые серии второго эпизода. Первый сезон был показан в 36 сериях, а для большего удобства в России их разделили на 118. Предполагают, что новый эпизод будет состоять из такого же количества, а может и больше.

Вероятно, съемки будут идти, когда начнётся старт новых серий. Быстрый релиз произошел из-за большой любви по всему миру и большого отклика.

Новые сериалы и их продолжения любят выпускать осенью. Именно поэтому и «Зимородок» не заставил зрителей долго себя ждать и не хочет отдавать свои высокие рейтинги другим проектам.

Ждать ли новых персонажей?

Безусловно, актеры играющие главных героев появятся во втором сезоне, но сериал ждут перемены. Пели, которую играла Буче Бусе Кахраман, больше не появится в сериале, как и Зерри. Несмотря на то, что Тарика и Баран Бёлюкбаши появились ближе к середине первого сезона ждать их тоже не стоит, так как они покинули рейтинговый проект. Интересующий фанатов момент - кто будет в новом сезоне? К касте присоединится Бингур Кая, сыграв внебрачную дочь Халиса, а его внука — Таро Эмир Текин, который вернётся в родной дом после долгой жизни за границей.

Режиссеры дали понять, что новые герои кардинально поменяют судьбы и сюжет. Без изменений не осталась и команда, которая работала над сериалом. Сценариста Мехмета Барыша Гюнгера заменили Лейла Услу Отар и Экин Акчай, которые принимали участие в сценарии популярных «Сладкая месть», а также «Столетнее чудо». Режиссер в сериале остался Бурджу Алптекин.

Почему стоит продлить «Зимородок» на третий сезон?

В основе сериала лежит любовная история Сейран и Ферита, но от них не отстают и другие персонажи. Зрители могут быть уверены, что у сериала будет еще много серий, ведь множество сюжетных отводок тянутся еще с первого сезона. Также два новых героя показывают о множестве новых серий.

Гюльсерен Будайджиогл год назад сказала, что истории Коранов хватит на три сезона или даже больше. Это стало второй причиной для зрителей, чтобы думать о продолжении. Книги Гюльсерен являются основой сериала «Зимородок».





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Третьей причиной стали рейтинги. После первой серии «Зимородок» собрал более 10 миллионов подписчиков на своем YouTube канале. С каждой серией просмотры и рейтинг увеличивались, в конце концов сериал смог обогнать даже такой хит, как «Постучись в мою дверь». Первый сезон «Зимородка» взорвал рейтинг на Star TV, а после стал самым просматриваемым шоу от Турции более чем в 100 странах. На YouTube сериал вошел в ТОП-10 самых просматриваемых, а по аналитике сайта The WIT! «Зимородок» оказался на 6 месте среди самых популярных сериалов 2022 года. Сможет ли второй сезон сериала побить собственные рекорды?