Стандартные схемы развода вкладчиков всё еще работают. Но не долго.

История мошенничества с OneCoin (компания предлагала возможность легального инвестирования в цифровые активы в 2014 году) переросла в один из крупнейших финансовых скандалов в мире криптовалют. Гринвуду, сыгравшему решающую роль в ограблении миллионов инвесторов, недавно пришлось ответить за все свои преступления в суде.

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OneCoin работала по известной схеме Понци, при которой ранним инвесторам платили средства более поздних вкладчиков. Система рухнула, как только стало невозможно привлекать новых инвесторов. Общий ущерб от этого гигантского мошенничества оценивается в $4 млрд. Гринвуд получил по заслугам.

46-летний мошенник был приговорен к 20 годам заключения за ключевую роль в этой сложной мошеннической сети. Но это еще не все. Кроме того, Гринвуду предстоит вернуть $300 млн, которые он получил благодаря проекту OneCoin.

Особенно драматичным моментом в этом кейсе является попытка Гринвуда сбежать от правосудия. Его выследили и арестовали в Таиланде в 2018 году. Другая главная героиня этой гигантской аферы, Ружа Игнатова, пропала без вести с 2017 года. Она находится в списке самых разыскиваемых ФБР персон. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. В этом году даже появились слухи, что она мертва.

Решение суда посылает четкий сигнал тем, кто считает, что может безнаказанно заниматься мошенничеством в сфере криптовалют. Судебная система дала сигнал о том, что намерена привлечь мошенников к ответственности и защитить жертв скам-проектов.