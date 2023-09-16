Неужели можно будет хранить биткоины в банке?

Несколько недель назад Deutsche Bank подал заявку в BaFin (немецкий финансовый регулятор) для получения лицензии на хранение криптовалют. Хотя процесс одобрения еще не завершен, крупнейшее финансовое учреждение Германии теперь нашло решение, позволяющее предлагать соответствующие услуги. Благодаря партнерству со швейцарской компанией Taurus банк теперь может хранить BTC и альткоины для клиентов.

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Партнерство является стратегически важным шагом для обеих компаний. Компания Taurus предлагает в рамках партнерства широкий спектр продуктов. Сюда входит Taurus-Protect, решение для хранения цифровых активов, которое уже используется более чем 25 финансовыми учреждениями и компаниями.

Финансовое участие Deutsche Bank в Taurus также является важным аспектом партнерства. Банк участвовал в раунде финансирования, в результате которого Taurus получил капитал в размере $65 млн. Среди других участников этого раунда были и другие известные финансовые учреждения.

Пол Мэйли, глава отдела инвестиционных услуг Deutsche Bank, подчеркнул важность партнерства. Он отметил, что сектор цифровых активов становится все более важным и приоритетным для инвесторов и компаний. В этом контексте кастодианы, такие как Deutsche Bank, должны начать адаптировать свои услуги.

Ключевым моментом, интересующим инвесторов и клиентов, является неопределенность относительно того, когда Deutsche Bank действительно предоставит объявленные услуги. Хотя партнерство предлагает обширные возможности, банк еще не раскрыл каких-либо конкретных сроков или продуктов.

Также неизвестно, какие услуги будет предлагать Deutsche Bank. Будет ли это просто покупка и хранение BTC, или банк планирует предложить более широкий спектр услуг, таких как торговля токенизированными ценными бумагами или интеграция решений DeFi (децентрализованных финансов)? Ответ на этот вопрос появится совсем скоро.