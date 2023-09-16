Если кто не слышал об этой вселенной - рекомендую ознакомиться.

Вселенная MonsterVerse пополнилась фильмом “Монарх: наследие монстров”, это многосерийная драма, начало которой зрители увидят 17 ноября, а закончится показ 12 января, то есть уже в 2024 году.

“Монарх” - это строго секретная правительственная организация, а сериал рассказывает о людях, которые тесно с ней связаны, причем это три поколения одной семьи. Так что часть событий начинается еще в пятидесятые, но основная часть истории разворачивается уже в современности. Именно в это время в Сан-Франциско с Разрушительными последствиями встретились “Титаны” и Король монстров.

реклама

Центральные фигуры сюжета - это сестры и братья, которые продолжают дело, начатое еще их отцом. Они считают, что их семья связана с тайным криптозоологическим агентством и собираются раскрыть этот секрет. В конце концов, они собирают подсказки воедино и выходят на Ли Шоу - это армейский офицер, который является ключевой фигурой в тайной организации. Интересно, что этого Шоу во взрослом возрасте сыграл Курт Расселл, а его “молодую” версию - поразительно похожий на звездного отца его сын Уайт.

Часть каста перекочевала из других фильмов - например, Джон Гудман играл археолога в “Острове черепа”. Фильм производится студией Legendary, которая собрала очень именитый и талантливый режиссерский состав. Для первых двух серий был выбран постановщик мини-сериала Marvel «Ванда/Вижн», но и остальные имена не менее интересные - от Майрзи Алмас, известной по «Песочному человеку» и Энди Годдарда с его «Видоизмененным углеродом» до Хироми Камата («Сёгун») и Джулиан Холмс («Пацаны»).

Таким образом, к настоящему моменту киносерия, которая состояла из пяти взаимосвязанных между собой фильмов, пополнилась сериалом. Зритель приобщается к вселенной с 2014 года - первый фильм, “Годзилла”, вышел еще в 2014 году.