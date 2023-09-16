Главный приз получила спорная картина. Трейлер внутри новости.

Восьмидесятый юбилейный Венецианский фестиваль прошел под председательством Дэмьена Шазелла, известного широкой публике по фильму “Ла-Ла Ленд”. Этот фестиваль традиционно является волнующим событием для всех поклонников авторского кино, причем событием мирового масштаба. И статуэтка “Золотой лев” в 2023 году ушла к греку Йоргосу Лантимосу, который свел в своей картине “Бедные-несчастные” очень разных по уровню таланта и актерскому диапазону актеров - от Уильяма Дефо и Марка Руффало до Эммы Стоун.

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Гран-при заслуженно получил фильм “Зла не существует” японского режиссера Рюсукэ Хамагути, “Серебряного льва” - картина “Я - капитан”, которую снял Маттео Гарроне. Премию “Горизонты” вручили венгерскому творцу Габору Рейшу за фильм “Объяснение всему”.

В 2023 году “Кубок Вольпи” от женщин получила начинающая актриса Кэйли Спейни - София Коппола наконец-то вышла из тени окружавших ее слишком талантливых мужчин и представила на суд жюри свою “Присциллу”.





Что касается фильма “Я - капитан”, то “Серебряный лев” тоже был ожидаем, поскольку режиссер умело сыграл на волнующей теме мигрантов и в результате даже премия Марчелло Мастроянни досталась Сейду Сарру из этой картины, хотя итальянский режиссер намеренно снимал непрофессиональных актеров.Фильм сложно назвать радикальным или даже интересным, то тематика позволила режиссеру смело рассчитывать на вторую главную награду конкурса.

А вот со “Зла не существует” все сложнее. Это мастерски снятая и невероятно утонченная картина, которая показывает то, как японцы смотрят на мир. Гран-при фильм получил совершенно заслуженно - он тихий и неброский, но при этом, пожалуй, максимально пронзительный. Что касается приза за главную мужскую роль, то “Кубок Вольпи” получил Питер Скарсгард, снявшийся в драме “Память”. Фильм “Граф”, в котором Августо Пиночет предстает в роли древнего вампира, тоже пришелся критикам по душе - на Венецианском кинофестивале в 2023 году получил приз за лучший сценарий.

Что касается специального приза жюри, то он достался еще одному “мигрантскому” фильму - “Зеленой границе” от Агнешки Холланд, рассуждающей о мигрантах на границе с Польшей.