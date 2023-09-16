Зумеры это не только любители сериала "Эйфория".

Поколение Z, согласно теории писателей Уильяма Штрауса и Нила Хау, это люди, которые заканчивают цикл развития общества. После второй мировой были бумеры, потом поколение Х, милениалы и вот сейчас подрастает поколение Z. Есть и другие названия: Зумеры, цифровое поколение, iGen (этот термин придумала психолог Джин Твендж). Поколение Z разрушает устоявшиеся институты и строит новые. Принято считать, что скоро оно разовьется полностью и начнется новое поколение, у которого пока нет названия.

Так вот, именно для цифрового поколения, которые отличаются своей многозадачностью и страхом что-то пропустить, мы подготовили список крутейших сериалов разных жанров.

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Поехали.

Не в порядке

Этот сериал вышел в 2022 году и сняла его Куинн Шепард. Проект имел удивительный успех с учетом юного возраста режиссера, девушке всего 28 лет. Главная роль в сериале досталась Розе Хэзевей.

Дэнни Сандерс молодая девушка, работающая фоторедактором. В глубине души она мечтает стать известным писателем. Чтобы впечатлить понравившегося парня, Дэнни начинает врать, что уехала в Париж на семинар писателей. Девушка выкладывает у себя на странице отфотошопленные снимки себя в столице Франции. В это время в Париже происходит теракт. Чтобы сохранить свою тайну, Дэнни рассказывает о теракте как свидетель. Так она возвышает стену между собой настоящей и образом, созданным для красивого парня.

Последствия

Об этом сериале 2021 года слышали многие, все дело в том, что главную роль в сериале сыграла знаменитая Дженна Ортега.

По сюжету, в старшей школе, где учится Ванда, один ученик устраивает теракт. После этого случая главная героиня впадает в тяжелую депрессию, она начинает страдать от сильных панических атак и постепенно отдаляется от своей семьи. Пытаясь справиться с ужасными воспоминаниями и тревожностью, девушка начинает употреблять запрещенные вещества. С каждым приемом, она все больше теряет контроль над личностью.

Начитанные

Этот фильм вышел в 2019 году, и он прекрасно передает атмосферу жизни современных подростков.

Эми и Молли – подружки-старшеклассницы. Они всю школу корпели над учебниками, чтобы поступить в престижные вузы. Однако, неожиданно для себя, они узнают, что их одноклассники, заядлые тусовщики и разгильдяи, поступили туда же. В этот момент подружки решаются наверстать упущенное и попасть на самую крутую вечеринку к популярному красавчику.

Волны

Этот фильм 2019 года точно понравится всем поклонникам «Эйфории», ведь там в главной роли снималась Алекса Деми, одна из звезд полюбившегося многим подросткам сериала. «Волны» вошли ТОП 10 лучших фильмов года по мнению Национального совета критиков США.

Тайлер – старшеклассник, сын успешных и богатых родителей и выдающийся спортсмен. Именно так все выглядит со стороны, однако ему приходится скрывать от всех тяжелую травму плеча, чтобы не навредить своей карьере. Его девушка оказывается беременна, а отношения с родителями стремительно ухудшаются.

Восьмой класс

Этот сериал, снятый в 2018 году известен максимально честными взглядами на взросление и проблемы, с которыми сталкиваются подростки. Посмотрев его, зрители смогут убедиться, что неловкие ситуации, лишний вес или прыщи – это не приговор. Зрители постарше могут просто поностальгировать о своей юности.

Застенчивая ученица КейлаДэй совсем скоро переходит в старшую школу. Это становится для нее причиной большого количества стресса. Тем временем девушка ведет свой блог в интернете, где рассказывает людям, как победить комплексы, неуверенность в себе и обрести статус в общества, однако сама девочка своими советами в реальной жизни не пользуется.

За мечтой

Эта музыкальная драма 2018 года напоминает о том, как важно верить в себя во время погони за мечтой. Фильм знаменит своим саундтреком.

Главная героиня Вайолет росла в небольшом городе, была застенчивой и скромной, но всегда мечтала о большой славе. Девушка всячески скрывала от людей свою страсть к пению, пока однажды ей не выпал шанс попасть на национальный конкурс вокалистов, где она могла бы наконец раскрыть свои способности. Учить ее принялся бывший оперный певец.

Пышка

Это музыкальная комедия 2018 года, в которой есть над чем посмеяться и о чем задуматься.

Прозвище «Пышка» прилипло к главной героине с самого детства из-за полноватой фигуры. Удивительно, что это обидное прозвище дала ей мать, бывшая «королева красоты». По мере взросления Уиллоудин решается отправить заявку на конкур красоты, чтобы бросить вызов своей матери и стандартам внешности. Ее поступок вдохновляет других девочек принять себя и избавиться от комплексов.

Убить за лайк

Фильм является кровавым комедийным хоррором, он известен своими отсылками на самые знаменитые работы других режиссеров в мире ужасов. Снят он был в 2017 году.

Лучшие подружки учатся в старшей школе и ведут блог об убийствах в городке, попутно они пытаются найти местного маньяка. После поимки преступника, девушки переживают о спаде популярности блога. Тогда девушки решаются взяться за оружие, чтобы обеспечить своему блогу бесконечный контент.

Ингрид едет на запад

В этом фильме раскрывается интересный взгляд на проблему зависимости от социальных сетей и сталкинга. Фильм был снят в 2017 году.

Совершенно здоровую психически девушку Ингрид захватывает одержимость инстаграм-блогершей Тейлор. Чтобы отследить звезду и познакомиться с ней, девушка решается даже на переезд в Лос-Анджелес. Со временем Ингрид понимает, насколько картинка идеальной жизни в инстаграме далека от реальности.

Почти семнадцать

Актриса, исполнившая главную роль в фильме, получила «Золотой глобус» благодаря в этой картине. Роль учителя, который всегда рад выслушать Надин, сыграл Хейли Стайнфелд. Фильм вышел в прокат в 2016 году.

В жизни Надин, ученицы старшей школы, случается настоящая трагедия: ее подружка начинает встречаться с ее братом. Отношения со старшим братом у Надин всегда были не простыми. Девушка потрясена подобным предательством и начинает замыкаться в себе. Руку помощи ей в этот тяжелый период неожиданно подает одноклассник.