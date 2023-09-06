Теперь наши войска будут с неиссякаемым боезапасом.

Одной из составляющих частей удачного отражения украинского «контрнаступа» стали пилоты армейской авиации, которые поражали с вертолетов Ка-52 вражескую бронетехнику управляемыми ракетами «Вихрь-1». Ежедневно тратятся десятки таких ракет и теперь концерн «Калашников» сообщает, что в этом году будет развернуто сразу два сборочных цеха для выпуска управляемых боеприпасов высокой точности. В том числе почти в два раза увеличится выпуск тех самых «Вихрь-1».

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Информация про развертывание сразу двух цехов для увеличения выпуска высокоточной продукции пришла от самой корпорации. Более того до конца года будет создан целый новый промышленный кластер на территории, принадлежащей концерну. Кроме выпуска «Вихрей» увеличат производство зенитных управляемых ракет 9М33 и спецбоеприпасов «Китолов-2М». В настоящее время нашей армии требуется большое количество подобных боеприпасов и увеличение их производства здорово скажется на общей боеспособности ВС РФ.

Стоит понимать, что не только концерн «Калашников» увеличивает производство. Так, недавно пришли новости из Кургана, что предприятие «Курганмашзавод» резко нарастил выпуск БМП-3 и модернизацию БМП-2. В итоге выпуск изделий увеличился почти в три раза. Будем надеется, что «Калашников» не остановится на текущих результатах и продолжит развивать свои производства.