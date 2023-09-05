Потому что хорошо себя зарекомендовала в боевых условиях. Даже лучше чем БМП-4.

РИА новости опубликовали свежее интервью с заместителем исполнительного директора предприятия «Курганмашзавд». В ходе беседы высокопоставленный сотрудник сообщил о том, что завод увеличил производство зарекомендовавшей себя в зоне СВО БМП-3 почти в три раза и более того, уже к июлю 2023 года было собрано машин больше, чем за весь 2022 год. Кроме того, также увеличился выпуск модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем «Бережок».

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Как показал опыт специальной военной операции нашим войскам на линии боевого соприкосновения требуются маневренные и надежные боевые машины. Наша БМП-3 полностью соответствует заявленным требованиям и Минобороны дало увеличенный заказ на производство этих боевых машин. Хромов также заявил, что поставленный план выполняется с опережением времени и в этом году количество выпущенных изделий будет значительно выше ожидаемого. Для этого «Курганмашзавод» модернизировали и оптимизировали процессы производства.

БМП-3 используют для подвоза живой силы к линии соприкосновения, глубокой разведки или мобильной обороны. В этом ключе она показала себя намного лучше, чем БМД-4 с ее алюминиевой броней. Также БМП-3 способна оказывать серьезную огневую поддержку пехоте и помогает разбираться даже с танками старых модификаций.