Всему виной забастовки актеров.

Disney+ вынужден отложить выход нескольких сериалов, созданных на основе популярных комиксов Марвел. Причины частично связаны с забастовками Гильдий сценаристов и актеров. В частности, откладывается выход шоу «Эхо», «Что, если», «Агата: Ковен хаоса» и ряда других проектов.

В их числе и мультсериал «Люди Х 97», который должны были представить публике уже этой осенью. Согласно новым заявлениям от Marvel Studios и Disney+, проект дебютирует зимой 2024 года. Продюсер шоу Бо ДеМайо ранее заявлял, что мультфильм станет своего рода любовным письмом к оригинальному анимационному сериалу 90-х.

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На Comic-Con 2023 стало известно, что сюжет нового мультсериала сосредоточен вокруг знакомого всем состава мутантов, которыми пытается руководить Магнито, а в числе антагонистов с размахом появляется Мистер Злыдень. На фестивале также были представлены кадры с костюмами героев, которые успокоили фанатов – большинству мутантов сохранили оригинальные костюмы с незначительными изменениями.

На данный момент известно, что осенью 2023 года выйдет только второй сезон шоу «Локи». Продолжение анимационного сериала «Что, если» было решено перенести ближе к Рождеству. Спин-офф сериала «Ванда/Вижн» с зимы 2023 года перенесли на осень 2024 - «Агата: Ковен хаоса» дебютирует ближе к Хеллоуину. Выход «Эхо» запланирован на январь 2024, премьера состоится спустя 2 месяца после анонсированной ранее даты. Сериал "Железное сердце" был отснят, но работа шоураннеров остановилась на стадии постпродакшна из-за забастовок. Проекты «Сорвиголова: рожденный заново» и «Чудо-человек» остановлены в середине производства, что также связано с затянувшимся трудовым конфликтом в Голливуде.