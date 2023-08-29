Ожидается, что производство начнется в декабре 2023 года

Два года назад Xiaomi объявила о своих планах выйти на рынок электромобилей. Технологическая группа из Китая, наиболее известная своими смартфонами, в последние месяцы активно работала над их реализацией.

Сообщается, что только в 2022 году Xiaomi инвестировала около $440 млн в исследования и разработки электромобилей и строительство соответствующих производственных мощностей. Однако пока компания еще не получила официального одобрения китайских властей.

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Если верить сообщению информационного агентства Reuters, местное агентство по развитию и реформам (NDRC) одобрило производство электромобилей Xiaomi.

Однако NDRC — не единственный орган, разрешение которого Xiaomi необходимо получить, чтобы начать работу. Министерство информации и промышленности также должно дать свое одобрение. Орган отвечает за одобрение новых производителей и автомобилей, когда речь идет о технических требованиях и требованиях безопасности.

Xiaomi сохраняет оптимизм и ожидает, что первые автомобили будут выпущены в больших количествах в первой половине 2024 года. Ожидается, что производство начнется в декабре 2023 года.

У компании амбициозные планы. Уже к 2024 году планируется выпустить 200 тысяч электромобилей. Получить одобрение NDRC было непросто. Технологическая группа — лишь четвертая компания, сделавшая это с 2017 года. Китайский рынок в настоящее время слаб. Спрос на электромобили в Китае упал. Поскольку машин на рынке слишком много, цены снижаются.

Tesla, например, все еще ждет одобрения на расширение своей гигафабрики в Шанхае, как пишет Reuters. Сообщается, что компанию Lucid, производящую электромобили класса люкс, отговорили от запланированного выхода на рынок в Китае из-за плохих перспектив успеха.