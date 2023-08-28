Россия не подтверждает данный факт и что там происходит на самом деле - не ясно.

Киевскому режиму срочно требуется отчитываться о своих успехах в контрнаступлении на русские позиции в Запорожском направлении. Для этого они используют малейшие поводы, которые складываются на линии боевого соприкосновения. В частности, Анна Маляр заявляет о том, что украинские военные вошли в поселок Работино и теперь готовится продвигаться дальше в глубь нашей территории. Вот только на самом деле все выглядит не столь однозначно, как пытаются показать украинские чиновники.

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Оптимистичные для киевского режима новости Маляр озвучивает без анализа сложившейся в том месте обстановки. Дело в том, что населенный пункт подвергается регулярным штурмам со стороны ВСУ, которые изменили тактику и перестали использовать большое количество бронетехники, зато стали применять так называемые «мясные штурмы». Это когда в бой идет только пехота с поддержкой артиллерии. По оценкам наших военных потери армии Украины - по 300 человек в день.

В любом случае наши войска отбили уже не одну атаку в этом направлении и намерены останавливаться. Благо у них там серьезная авиационная и артиллерийская поддержка. Пожелаем удачи нашим бойцам и стойкости.