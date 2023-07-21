Многие уже считают его лучшим фильмом этого года.

Премьера нового фильма режиссёра Кристофера Нолана (Christopher Jonathan James Nolan) состоялась с 19 по 21 июля 2023г., с 48 странах (конечно, исключая Россию и Беларусь). Это история жизни знаменитого американского учёного-физика, руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера (Julius Robert Oppenheimer). Его роль исполняет ирландский актёр Киллиан Мёрфи (Cillian Murphy).

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Этот фильм об отце ядерной бомбы. Центральная сцена фильма — знаменитое испытание атомной бомбы в пустыне близ Аламогордо в Нью-Мексико, названное героем «Троица». Считается, что именно тогда, при виде разрушительной мощи ядерного взрыва, учёный вспомнил слова индуистского бога Вишну из древнего религиозно–философского трактата «Бхагавадгита»: «И теперь я стал Смертью, разрушителем миров...».

Создателям кинокартины удалось показать это событие зрелищем не из боевика. Режиссёр не скрывает своих симпатий к герою и его переживаниям по поводу опасности созданного им орудия массового уничтожения. Послевоенная внутренняя борьба Оппенгеймера, неприятности с маккартистами и председателем комиссии по атомной энергии Льюисом Строссом в исполнении Роберта Дауни–младшего показаны в чёрно–белых кадрах, а годы молодости —яркими цветами.

Фильм передаёт атмосферу тревоги и сложность эпохи. Сценарий написан Ноланом по получившей Пулитцеровскую премию биографии «Американский Прометей». Признаки триллера, судебной драмы, любовной истории, производственной драмы соединены в этом байопике.

Ждём картину в онлайн кинотеатрах.