Фильм будет создан по мотивам следующего романа Фрэнка Герберта

Экранизировать «Дюну» режиссёр Дени Вильнёв собирался только в двух фильмах, на основе оригинального романа. Но, так как первая картина была хорошо принята критиками и зрителями, создатели получили «зелёный свет» на съёмки второй части. Однако, у Фрэнка Герберта есть и продолжение истории о пустынной планете Арракис – «Дюна: Мессия» и ещё несколько книг из этой серии. Сын писателя Брайан решился последовать примеру своего отца и развить оригинальную вселенную другими романами.

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Сам режиссёр признаётся, что мечтает об экранизации вселенной «Дюны» в трёх частях. По его словам, роман «Дюна: Мессия» был написан для того, чтобы подвергнуть сомнению героический образ Пола Атрейдеса, который сложился в головах у читателей. Фрэнк Герберт не хотел, чтобы в главном герое видели исключительно положительного персонажа.

Если удастся снять третий фильм, то он завершит историю об Арракисе. О последующих книгах Герберта Дени Вильнёв отзывается, как об «эзотерических». Но пока что все продолжения «Дюны» зависят только от кассовых сборов предыдущего фильма. Планы на третью часть туманны, но это не просто неосуществимые мечты. Зрителям лишь остаётся поддерживать режиссёра, покупая билеты на новый фильм и поднимая рейтинги на сервисах. Если всё получится, то кроме «слов на бумаге» о следующей экранизации появятся ещё и изображения.

«Дюна 2» выйдет в прокат 15 марта 2024 года. Премьеру пришлось отложить на 4 месяца из-за внеплановой забастовки актёров и сценаристов, крупнейшей за последние 15 лет. Без решения трудового спора звёзды второго фильма не смогли бы продвигать свой труд в медиа, что отрицательно сказалось бы на сборах и успехе кинокартины.