Однако классический Paint все равно не сможет конкурировать с более профессиональными инструментами.

Ссылаясь на инсайдерские источники, Windows Central пишет, что Microsoft планирует оснастить стандартные приложения, такие как Paint, Photo и Snipping Tool, функциями на базе ИИ. Однако пользователям, вероятно, не стоит ожидать чего-то сверхестественного от этих функций. Программы с большой вероятностью получат обновления, которые уже являются стандартными для смартфонов Android и iOS.

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До сих пор Microsoft больше внимания уделяла усовершенствованиям на основе искусственного интеллекта приложений Windows 365 и браузера Bing. Теперь другие программы, которые уже давно отошли на второй план, также претерпевают изменения с помощью ИИ.

Сообщается, что Microsoft экспериментирует с функциями искусственного интеллекта в MS Paint, которые работают аналогично созданному на базе Dall E-2 генератору изображений AI Image Creator в браузере Bing. По словам разработчиков, пользователи должны иметь возможность создавать сгенерированный ИИ шаблон, то есть своего рода «холст», на котором они смогут создавать картинки.

Если это так, то несколько интересных творческих возможностей определенно остались неиспользованными. Например, уже можно использовать приложение Stable Doodle, чтобы преобразовать обычно довольно простые рисунки в сложные произведения искусства с использованием искусственного интеллекта. Однако пока речи об интеграции такой функции не идет.

Конечно, эта информация — пока лишь слухи, но, возможно, инновации ИИ для стандартных приложений Microsoft преподнесут несколько сюрпризов. Более подробная информация может быть объявлена 21 сентября на следующем мероприятии Microsoft. Компания может также прокомментировать тот факт, что Windows 12 должна появиться в 2024 году — скорее всего, с целым рядом новых функций искусственного интеллекта.