На данный момент в список для удаления из школьных библиотек Айовы уже внесено 19 книг.

В американском штате Айова было принято решение использовать искусственный интеллект, чтобы он составил списки неприемлемых книг для школьных библиотек. Такое необычное решение нашел школьный совет города Мейсон-Сити (Mason City).

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Причинами столь инновационных действий стали сразу несколько факторов: во-первых, теперь в школах Айовы нельзя иметь (а тем более читать) книги, которые содержат сцены недетского характера. Во-вторых, времени на тщательную проверку каждой книги в библиотеке нужно много – чтобы сократить длительность процесса, и было принято решение предоставить процесс «отсеивания» и цензуры искусственному интеллекту.

Чтобы программа работала корректно, ее обучили по книгам, на которые ранее уже поступали жалобы. После этого книги сканируются уже непосредственно нейросетью, которая выносит вердикт и передает информацию представителям государства.

Пока что запретили девятнадцать книг, и одна из них является всемирно известным произведением классической литературы - «Американская трагедия». Вероятно, запрет вызовет общественный резонанс – цензура должна быть в меру, с учетом возраста детей и значимости запрещаемых произведений.



