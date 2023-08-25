Российская Луна-25 потерпела неудачу, зато у Индии всё как по маслу.

«Индия на Луне»: такими словами индийское космическое агентство объявило об успешной посадке своего лунного корабля «Чандраян-3». Более семи миллионов человек смотрели высадку на Луну в прямом эфире на YouTube.После Советского Союза, США и Китая Индия является четвертой страной, когда-либо высадившейся на Луне, и первой, исследовавшей там Южный полюс.Передача информации о приземлении индийской космической организацией ISRO началась в 14:50 по московскому времени, затем попытка приземления началась, как и планировалось, в 15:15 с фазой резкого торможения.

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Ракета-носитель, летевшая горизонтально, снизила скорость с 1680 метров в секунду до 358 метров в секунду и приблизилась к Луне примерно на 30-7,5 километров.По вертикали зонд затем приближался к поверхности Луны, километры превращались в метры – и вот историческая для страны миссия успешно завершилась.С помощью зонда ISRO хочет исследовать ранее непосещаемую область вокруг Южного полюса Луны. Там может быть возможность найти лед и другие минералы. Индийский лунный корабль отправился в свою миссию в середине июля 2023 года.После приземления 26-килограммовый луноход на борту займется поиском интересных с научной точки зрения данных. Целью является измерение состава почвы и сейсмической активности, а также поиск воды.

Российское космическое агентство «Роскосмос» также хотело отправиться на Южный полюс Луны. Однако зонд «Луна-25» разбился в воскресенье, 20 августа, при попытке приземлиться. ISRO, должно быть, испытывала смешанные чувства по поводу неудачной попытки российского зонда приземлиться. С одной стороны, катастрофа должна была усилить обеспокоенность ответственных лиц в Индии, ведь крах зонда еще раз ясно показала трудности этой миссии.С другой стороны, авария еще больше привлекла внимание заинтересованной общественности к миссии индийского космического агентства. В случае успешной посадки на Южном полюсе Россия подтвердила бы свой статус космической державы.

Конечно, у Индия были и неудачи: в 2019 году зонд «Чандраян-2» разбился при попытке приземлиться на Луну. Причиной стала программная ошибка.