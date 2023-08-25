Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Успешная посадка на Луну: Индия — четвертая страна на спутнике Земли
Российская Луна-25 потерпела неудачу, зато у Индии всё как по маслу.

реклама

«Индия на Луне»: такими словами индийское космическое агентство объявило об успешной посадке своего лунного корабля «Чандраян-3». Более семи миллионов человек смотрели высадку на Луну в прямом эфире на YouTube.После Советского Союза, США и Китая Индия является четвертой страной, когда-либо высадившейся на Луне, и первой, исследовавшей там Южный полюс.Передача информации о приземлении индийской космической организацией ISRO началась в 14:50 по московскому времени, затем попытка приземления началась, как и планировалось, в 15:15 с фазой резкого торможения. 

реклама

Ракета-носитель, летевшая горизонтально, снизила скорость с 1680 метров в секунду до 358 метров в секунду и приблизилась к Луне примерно на 30-7,5 километров.По вертикали зонд затем приближался к поверхности Луны, километры превращались в метры – и вот историческая для страны миссия успешно завершилась.С помощью зонда ISRO хочет исследовать ранее непосещаемую область вокруг Южного полюса Луны. Там может быть возможность найти лед и другие минералы. Индийский лунный корабль отправился в свою миссию в середине июля 2023 года.После приземления 26-килограммовый луноход на борту займется поиском интересных с научной точки зрения данных. Целью является измерение состава почвы и сейсмической активности, а также поиск воды.

Российское космическое агентство «Роскосмос» также хотело отправиться на Южный полюс Луны. Однако зонд «Луна-25» разбился в воскресенье, 20 августа, при попытке приземлиться. ISRO, должно быть, испытывала смешанные чувства по поводу неудачной попытки российского зонда приземлиться. С одной стороны, катастрофа должна была усилить обеспокоенность ответственных лиц в Индии, ведь крах зонда еще раз ясно показала трудности этой миссии.С другой стороны, авария еще больше привлекла внимание заинтересованной общественности к миссии индийского космического агентства. В случае успешной посадки на Южном полюсе Россия подтвердила бы свой статус космической державы.

Конечно, у Индия были и неудачи: в 2019 году зонд «Чандраян-2» разбился при попытке приземлиться на Луну. Причиной стала программная ошибка.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #космос #индия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Буданов рассказал о высадке украинской разведгруппы в Крыму и её целях
Binance исключили из P2P-торговли карты банков Тинькофф и Сбербанк
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
16
«Ланцет» уничтожает украинскую САУ на замаскированной позиции
1
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
5
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
8
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
1
Минобороны РФ уже 20 лет модернизирует крейсер «Адмирал Нахимов» и потратило на это 200 млрд рублей
7
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
4
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
5
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
Цены на видеокарты продолжают расти несмотря на укрепление курса рубля
3
Стартовал съемочный процесс съемки комедийного сериала "Суррогатная мать"
+
Илон Маск тестирует версию Cybertruck, назвав ее «лучшим продуктом Tesla за всю историю»
+
В пресс-службе ЧВК Вагнер опубликовали обращение от командиров
6
Индийский аппарат "Чандраян-3" совершил мягкую посадку на Луну
+
DeepCool выпустила медную пластину для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки AMD Ryzen 7000
7
На Украине хотят создать аналог дрона-камикадзе «Ланцет»
1
Разработчики UltraRAM готовят настоящую революцию – новый тип памяти идёт на замену NAND в SSD
8
Китай поставил Нигерии 15 высокоточных САУ – интервенция в Нигер становится всё более реальной
+
В Сети появились кадры уничтожения украинской пусковой установки и РЛС ЗРК С-300
1
Болгария передаст Украине 100 единиц БТР-60 – машине 70 лет, и она пробивается даже из пулемёта
3

Популярные статьи

Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
6
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
17
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, теракт или многоходовочка
108
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
37
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
11
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
13
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
12
Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям
8
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
13

Сейчас обсуждают

nukemall
09:58
Смешную пропагандонскую ахинею несешь, укроботик. Дуркаинский мобресурс по большей части сбежал, прячется или откупается, да и оставалось его далеко не 3 миллиона. Поставить в больших количествах прес...
Западная пресса: у Киева заканчивается время и мобилизационный ресурс, а поставки западной техники снижаются
Артём Николаев
09:51
Ой, а что случилось? Нам же говорили, что победа близка, нужно только не шатать лодку.
Разработчик российских «Байкалов» уйдёт с молотка – «Т-платформа» продаёт разработки процессоров
Константин Бородаенко
09:50
И копейки не стоит... Ни на что не претендует наверное из-за того что ценности никакой нет там! Ядра arm, шина, инструкции и всё остальное, там наверное из патентов нет ничего стоящего! А сами эти про...
Разработчик российских «Байкалов» уйдёт с молотка – «Т-платформа» продаёт разработки процессоров
Артём Николаев
09:49
за $1 будут давать 70р сразу после деноминации рубля, когда три нуля отрежут.
Российские экономисты ожидают укрепления рубля в сентябре и рассказали, когда за $1 будут давать 70р
Yilec
09:48
Встречаются два бандеровца: - Я клятим москалям за Крым на Красной площади на*рал!!! - И шо, они тебе ничего не сделали? - А я по-тихому, не снимая штанов!
Буданов рассказал о высадке украинской разведгруппы в Крыму и её целях
Максим Мартынов
09:33
Бляяяя....
Разработчик российских «Байкалов» уйдёт с молотка – «Т-платформа» продаёт разработки процессоров
A_K_
09:28
Всё правильно написано. Хоть и иностранное сми, а писать по русски без ошибок умеют.
Норвегия сообщила о готовности передать Украине списанные истребители F-16
swr5
09:26
Естественно, что пользователь привыкает к окружению и к определенным способам работы с системой, что-то новое всегда вначале вызывает отторжение и неприятие пока не пройдет период адаптации и привыкан...
Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям
googayo
09:25
Графоманский потанцевал имеется, продолжай писать. Попробуй создавать статейки по следующей технологии: Написал, подредактировал, отложил дальнейшую работу на день. Просмотрел еще раз, удалил все воз...
Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям
Валерий Миронов
09:25
Мне понравилось про цыган, они могут и противодронные ружья купить и слить программу в унитаз, и китайцы могут подгадить продукция китайская цена пиндоская, кремлёвских мечтателей опять обманут денеж...
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем