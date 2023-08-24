Пользуясь своим положением, он заработал более 17 млн. долларов.

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило 22 августа, что Сяо И, бывший высокопоставленный чиновник Китая, был приговорен к пожизненному заключению за получение взятки и злоупотребление властью. В центре внимания также должна быть поддержка нелегальной фермы по добыче биткоина. Хотя майнинг криптовалюты официально запрещен в Китайской Народной Республике с июня 2021 года, исследования предполагают, что страна по-прежнему является одним из крупнейших в мире мест для нелегальных «теневых майнеров».

реклама

Согласно обвинительному заключению, с 2008 по 2021 год экс-чиновник использовал свои различные должности для оказания недобросовестных услуг многочисленным компаниям и частным лицам. Он занимался такими вопросами, как закупки проектов, их разработка и продвижение, и за это время получил взяток на сумму около 125 миллионов юаней.

С 2017 по 2021 год, когда чиновник занимал пост секретаря горкома партии Фучжоу, он нарушал правила о запрете на добычу цифровых монет и оказывал финансовую поддержку майнинговой компании «Jiumu Group Genesis Technology», которую он поддерживал посредством льгот по выделению участков и субсидий на электроэнергию. Согласно другому отчету, компания управляла более чем 160 000 майнинговыми установками и отвечала за более чем 10% потребления электроэнергии в городе. Согласно обвинительному заключению, это привело «к серьёзным потерям государственной собственности и противоречило интересам страны и народа».

Суд Ханчжоу постановил, что Сяо И виновен в получении взятки и злоупотреблении властью. Учитывая, что ое признался в своих преступлениях и активно возвращал незаконно полученные средства, суд решил смягчить наказание. Фактически, ему грозила бы смерть в стране, где проводится больше всего казней в мире. Особенно в том, что касается борьбы с коррупцией, китайское правительство уже давно занимает жесткую позицию. Однако следует отметить, что пожизненное заключение было связано не только с тем, что он поддерживал майнинг. Скорее, такой срок он получил из-за коррупции и злоупотреблений властью