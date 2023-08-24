Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Польша закупает 96 единиц AH-64E Apache
Что представляет собой легендарный боевой вертолет.

реклама

Еще в сентябре 2022 года Польша обратилась к США с просьбой купить боевые вертолеты Apache. Теперь правительство США согласилось на запрос. Польша получит 96 машин AH-64 Apache. Также частью сделки в размере $12 млрд являются 1844 ракеты Hellfire, 460 AGM-179A, 508 Stinger и 7650 WGU-59/B.

реклама

AH-64E, также известный как Apache Guardian, является самой современной версией культового боевого вертолета. Компания Boeing, производящая Apache с 1997 года, предложила AH-64F в 2014 году, но армия США отказалась от него.

Предложенный в 2018 году Compound Apache, который должен был иметь дополнительный несущий винт сзади для прямой тяги, также не пользовался спросом у военных США. Boeing предложила эту модель в качестве переходного варианта до тех пор, пока вертолеты Bell V-280 Valor не будут доступны в достаточном количестве. Вертолет стал победителем программы будущего вертикального подъема армии США. Он предназначен для замены AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook и OH-58 Kiowa в различных конфигурациях, но вступит в строй не раньше 2030 года.

Apache может запускать дроны

Выпущенный на рынок в 2012 году AH-64E получил несколько обновлений по сравнению с AH-64D. В новой модели есть две более мощные турбины T700-GE-701D и новый редуктор с максимальной мощностью 2120 кВт. Лопасти несущего винта были удлинены на 15 сантиметров, что немного улучшает скорость, скороподъемность и грузоподъемность.

Цифровые системы были усовершенствованы. Новая система позволяет Apache удаленно управлять дронами. К ним относятся RQ-7 Shadow и MQ-1C Grey Eagle. Неизвестно, будет ли использовать эту функцию и Польша. По крайней мере, эти дроны не входят в пакет Apache. В любом случае это было бы практично: экипаж может разведать район цели на расстоянии от 80 до 100 километров. Если дроны имеют на борту лазер целеуказания, они могут нацеливаться на объекты для ракет с лазерным наведением AH-64E. Затем вертолет может запустить ракеты из укрытия, например, из-за горы.

Apache проектировался как истребитель. Поэтому большое значение придавалось вооружению. Бортовая 30-мм пушка М230 была особенно новаторской в конструкции Apache. Система управления пушки крепиться к шлему пилота или стрелка. Пушка поворачивается в зависимости от направления взгляда. Эта система является одной из причин, по которой Apache достиг своего культового статуса и считался высокотехнологичной военной машиной в 1983 году, когда с завода сошел первый серийный AH-64.

Обычно Apache загружал 750 снарядов разрывного действия. M230 имеет скорострельность примерно 625 выстрелов в минуту. Эффективная дальность — 1500 метров, максимальная — 4000 метров. Текущая версия — M230E1, которой также можно управлять с помощью Arrowhead. Это целевая система от Lockheed Martin, которая расположена в «носовой части» Apache. Она имеет электронный зум и системы сопровождение цели.


Польша купила ракеты для запуска

Ракеты и дополнительная полезная нагрузка крепятся на 4 узлах подвески, по 2 под каждым крылом. Польша для этого покупает ракеты Hellfire. Hellfire разрабатывалась с 1974 года как противотанковая ракета для вертолетов. Цель определяется лазером. Текущим вариантом Hellfire является AGM-114R «Hellfire Romeo». Она весит 49 килограммов и имеет дальность действия 8 километров. Ракета имеет адаптированную многоцелевую боевую часть, которая пригодна не только против танков, но и только против слабозащищенных целей.

AGM-179A — это современная ракета класса «воздух-земля», которую США используют с начала 2022 года. Регулярное серийное производство ведется с августа 2022 года. Она также весит 49 килограммов и имеет такую же дальность действия, как и Hellfire, — 8 километров. Однако у нее есть не только лазер, но и радиолокационная ГСН.

Следовательно, в будущем ракета должна заменить Hellfire и устаревшую AGM-65 Maverick. Польша сразу не купила AGM-179A. Она стоит около $325 000, а Hellfire — $110 000.

Stinger 92K, закупленные Польшей, являются зенитными ракетами. Они имеют дальность действия до 8 километров и направляются к цели с помощью инфракрасной ГСН. Apache должен быть в состоянии защититься от других вертолетов и самолетов.

Польша закупила больше всего единиц WGU-59/B. Это модернизированные ракеты Hydra. 70-мм ракета Hydra фактически неуправляемая. Обновление дает ей лазерную головку самонаведения. Плюсом является то, что ракета стоит всего около $25 000 за штуку. Она весит 15 килограммов и имеет дальность действия 5 километров.

Ракета предназначена для легких или небронированных целей, для которых Hellfire будет слишком мощной. Apache перевозят их в капсулах. В каждой капсуле помещается 19 ракет.

Летающий танк

Типичная боевая конфигурация AH-64E состоит из 750 снарядов для 30-мм основной пушки, 8 ракет Hellfire или AGM-179A и 38 ракет WGU-59/B. К крыльям можно прикрепить в общей сложности 2 ракеты Stinger.

Эта огромная огневая мощь принесла Apache прозвище «летающий танк». Тяжелая броня и конструкция вертолета означают, что он практически невосприимчив к встречному огню стрелкового оружия с земли.

Вертолеты активно использовались во время Афганской войны и Третьей войны в Персидском заливе. 80% Apache, развернутых в Афганистане, имели пулевые отверстия, даже в местах, которые считаются защищенными и критически важными для оперативной боеспособности. Судя по интенсивности огня по Apache, в этих конфликтах было много ремонтов, но мало убитых. Apache получил повреждения возле Кербелы (Ирак) в 2003 году и был вынужден совершить вынужденную посадку, экипаж попал в плен. В 2007 году 2 AH-64D были сбиты в Таджи и Наджафе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#польша #вертолет #ah-64e apache
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Евросоюз пригрозил ввести санкции против Польши, за блокировку поставок украинского зерна
Французская Zapata представила летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой AirScooter
Евросоюз может наложить санкции на Польшу, если она продлит эмбарго на импорт украинского зерна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
33
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
4
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
1
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
1
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
11
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
53
Космический зонд STEREO-A впервые пролетел мимо Земли спустя почти 17 лет после запуска
+
NBC News: В Украине разочарованы задержками в поставках F-16, но не решаются говорить об этом
+
Ситуация на китайском рынке создаёт кучу угроз для бизнеса Arm
+
В РФ продают SSD с памятью, которая должна была стоять в iPhone – что не так с новыми накопителями
6
Иран презентовал свой новый ударный дрон Mohajer-10
1
Thermalright выпустила башенный кулер Assassin Spirit 120 PLUS V2 с двумя вентиляторами
2
Греция заявила о поддержке членства Украины в НАТО
+
В Украине обвинили Китай и TikTok в неудачах летнего контрнаступления ВСУ в Запорожской области
3
Российская компания начала судиться за торговый знак Xiaomi
2
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
Пригожин впервые после мятежа записал видеообращение из Африки
1

Популярные статьи

Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
115
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
6
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
23
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
19
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
13
Уникальное озеро Байкал и его секреты
8
Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых
1
Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям
4
Тестирование ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
2

Сейчас обсуждают

Kutuz
01:59
А есть фото набора, очень интересно глянуть что в него входит?)) Круто что Gamescom сохранили в ламповом оффлайновом формате, жалко у нас ничего такого не будет в ближайшие лет двадцать после деда и с...
В наборе S.T.A.L.K.E.R. 2 для прессы указали новое «окно» релиза проекта — начало следующего года
Никита Краснов
01:54
Ребар не об этом. Хз откуда у вас столько плюсов...
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
Егор Крид
01:46
Будем смотреть в телеграмме его эти уроды не заблокируют
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
Vasijara
01:43
Ты явно это всё по себе знаешь прекрасно
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
Егор Крид
01:43
Автор чмо
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
Vasijara
01:39
Дурачок понял что протупил и быстренько переделал минусы в плюсы, и ещё, что ты тут за куиту несёшь? Мне на тебя абсолютно плевать, поэтому я тебе и не отвечаю, а ты уж там что то надумать успел, я по...
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
Stanslav Matsko
01:39
Че советовать. Остались бы Т-64, Леопарды бы не просили.
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
laon
01:32
Премию Дарвина в этом году получает Пригожин.. А мог бы быть новым президентом. Ну ведь все говорили - Женя, ты и полгода не протянешь, если не доведешь дело до конца, уберут ведь. А он, поверил Путин...
Руководство ЧВК "Вагнер" подтвердило гибель Пригожина и Уткина - Владимир Рогов
Mur
01:32
Очень жаль, что такого человека убили. К сожалению, это ответ главы государства на мятеж. Организм болен, когда раковые клетки убивают его самые сильные и здоровые клетки. Ни к чему хорошему это не пр...
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
VRoman
01:25
Minisforum последнее время часто приятно удивляет интересной продукцией.
Minisforum готовит мощный Windows-планшет на следующем поколении Ryzen APU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем