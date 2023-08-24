Что представляет собой легендарный боевой вертолет.

Еще в сентябре 2022 года Польша обратилась к США с просьбой купить боевые вертолеты Apache. Теперь правительство США согласилось на запрос. Польша получит 96 машин AH-64 Apache. Также частью сделки в размере $12 млрд являются 1844 ракеты Hellfire, 460 AGM-179A, 508 Stinger и 7650 WGU-59/B.

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AH-64E, также известный как Apache Guardian, является самой современной версией культового боевого вертолета. Компания Boeing, производящая Apache с 1997 года, предложила AH-64F в 2014 году, но армия США отказалась от него.

Предложенный в 2018 году Compound Apache, который должен был иметь дополнительный несущий винт сзади для прямой тяги, также не пользовался спросом у военных США. Boeing предложила эту модель в качестве переходного варианта до тех пор, пока вертолеты Bell V-280 Valor не будут доступны в достаточном количестве. Вертолет стал победителем программы будущего вертикального подъема армии США. Он предназначен для замены AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook и OH-58 Kiowa в различных конфигурациях, но вступит в строй не раньше 2030 года.

Apache может запускать дроны

Выпущенный на рынок в 2012 году AH-64E получил несколько обновлений по сравнению с AH-64D. В новой модели есть две более мощные турбины T700-GE-701D и новый редуктор с максимальной мощностью 2120 кВт. Лопасти несущего винта были удлинены на 15 сантиметров, что немного улучшает скорость, скороподъемность и грузоподъемность.

Цифровые системы были усовершенствованы. Новая система позволяет Apache удаленно управлять дронами. К ним относятся RQ-7 Shadow и MQ-1C Grey Eagle. Неизвестно, будет ли использовать эту функцию и Польша. По крайней мере, эти дроны не входят в пакет Apache. В любом случае это было бы практично: экипаж может разведать район цели на расстоянии от 80 до 100 километров. Если дроны имеют на борту лазер целеуказания, они могут нацеливаться на объекты для ракет с лазерным наведением AH-64E. Затем вертолет может запустить ракеты из укрытия, например, из-за горы.

Apache проектировался как истребитель. Поэтому большое значение придавалось вооружению. Бортовая 30-мм пушка М230 была особенно новаторской в конструкции Apache. Система управления пушки крепиться к шлему пилота или стрелка. Пушка поворачивается в зависимости от направления взгляда. Эта система является одной из причин, по которой Apache достиг своего культового статуса и считался высокотехнологичной военной машиной в 1983 году, когда с завода сошел первый серийный AH-64.

Обычно Apache загружал 750 снарядов разрывного действия. M230 имеет скорострельность примерно 625 выстрелов в минуту. Эффективная дальность — 1500 метров, максимальная — 4000 метров. Текущая версия — M230E1, которой также можно управлять с помощью Arrowhead. Это целевая система от Lockheed Martin, которая расположена в «носовой части» Apache. Она имеет электронный зум и системы сопровождение цели.





Польша купила ракеты для запуска

Ракеты и дополнительная полезная нагрузка крепятся на 4 узлах подвески, по 2 под каждым крылом. Польша для этого покупает ракеты Hellfire. Hellfire разрабатывалась с 1974 года как противотанковая ракета для вертолетов. Цель определяется лазером. Текущим вариантом Hellfire является AGM-114R «Hellfire Romeo». Она весит 49 килограммов и имеет дальность действия 8 километров. Ракета имеет адаптированную многоцелевую боевую часть, которая пригодна не только против танков, но и только против слабозащищенных целей.

AGM-179A — это современная ракета класса «воздух-земля», которую США используют с начала 2022 года. Регулярное серийное производство ведется с августа 2022 года. Она также весит 49 килограммов и имеет такую же дальность действия, как и Hellfire, — 8 километров. Однако у нее есть не только лазер, но и радиолокационная ГСН.

Следовательно, в будущем ракета должна заменить Hellfire и устаревшую AGM-65 Maverick. Польша сразу не купила AGM-179A. Она стоит около $325 000, а Hellfire — $110 000.

Stinger 92K, закупленные Польшей, являются зенитными ракетами. Они имеют дальность действия до 8 километров и направляются к цели с помощью инфракрасной ГСН. Apache должен быть в состоянии защититься от других вертолетов и самолетов.

Польша закупила больше всего единиц WGU-59/B. Это модернизированные ракеты Hydra. 70-мм ракета Hydra фактически неуправляемая. Обновление дает ей лазерную головку самонаведения. Плюсом является то, что ракета стоит всего около $25 000 за штуку. Она весит 15 килограммов и имеет дальность действия 5 километров.

Ракета предназначена для легких или небронированных целей, для которых Hellfire будет слишком мощной. Apache перевозят их в капсулах. В каждой капсуле помещается 19 ракет.

Летающий танк

Типичная боевая конфигурация AH-64E состоит из 750 снарядов для 30-мм основной пушки, 8 ракет Hellfire или AGM-179A и 38 ракет WGU-59/B. К крыльям можно прикрепить в общей сложности 2 ракеты Stinger.

Эта огромная огневая мощь принесла Apache прозвище «летающий танк». Тяжелая броня и конструкция вертолета означают, что он практически невосприимчив к встречному огню стрелкового оружия с земли.

Вертолеты активно использовались во время Афганской войны и Третьей войны в Персидском заливе. 80% Apache, развернутых в Афганистане, имели пулевые отверстия, даже в местах, которые считаются защищенными и критически важными для оперативной боеспособности. Судя по интенсивности огня по Apache, в этих конфликтах было много ремонтов, но мало убитых. Apache получил повреждения возле Кербелы (Ирак) в 2003 году и был вынужден совершить вынужденную посадку, экипаж попал в плен. В 2007 году 2 AH-64D были сбиты в Таджи и Наджафе.