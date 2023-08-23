Теперь не правильно припаркованные самокаты будут увозиться эвакуаторами.

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы уведомляет в своем телеграм-канале, что припаркованные самокаты в неустановленном месте будут отправлены на спецстоянку. Ответственный за перемещение транспорта на специальную стоянку является "Московский Паркинг". Речь идет не только о самокатах, но велосипедах. Новые правила в основном коснутся арендуемого транспорта. владельцам личного транспорта не стоит расслабляться, так как ЦОДД работает над правилами парковки и для личных транспортных средств.

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Каждая фирма-арендатор самокатов и велосипедов имеет на своем счету определенное количество своих парковочных мест. При аренде транспорта у конкретного сервиса, пользователь обязан парковать транспорт только на парковках, которые указаны в сервисе аренды.

Подобная схема разрабатывается и для личного транспорта. ЦОДД информирует, что вскоре будут введены отдельные правила парковки и для личного транспорта с целью улучшения безопасности дорожного движения.

Владельцы личного транспорта смогут забрать самокат или велосипед со спецстоянки, предъявив документы на собственность устройства. Если на стоянку попадает транспорт, являющийся собственностью сервиса, сдающего транспорт в аренду, то документы должен предъявлять представитель данного сервиса. Регистрация электросамокатов в ГИБДД пока не введена, а новые правила в данный момент еще не вступили в силу. Среди пользователей самокатов появляется множество вопросов о документах, которые отсутствуют у большинства владельцев мобильного электротранспорта.