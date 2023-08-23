Кроме Ольшан одновременно контратака была и по другим направлениям.

Буквально на днях русская армия еще немного продвинулась по направлению Купянска и заняла сразу несколько важных для ВСУ точки возле населенного пункта Ольша. ВС РФ штурмом захватила один опорный пункт и две наблюдательные позиции, ранее занимаемые украинскими военными. В результате была спровоцирована контратака со стороны ВСУ с целью выбить русских военных с важных точек.

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ВСУ четыре раза пытались атаковать российские войска при поддержке артиллерии и бронетехники. В результате ожесточенного сражения все четыре попытки украинских военных были успешно отражены и большее нападений не последовало. Стоит отметить, что контрнаступление шло не только на эти точки, но и по направлению других занятых русскими войсками пунктов. В том числе, Петропавловки и Синьковки, ранее занятых российскими войсками.

Также сообщается о мощном артиллерийском ударе по оперативной группе, вышедшей из Купянска для поддержки контратак. По проверенным данным выдвинули 113-й механизированную бригаду ВСУ, которая попала под сильный огонь нашей артиллерии. Есть сообщения об уничтожении вражеской артиллерии, выявленной в ходе контрбатарейной борьбы. Сообщается что ВСУ потеряли «Акацию», «Краб», «Паладин» и M777. Вишенкой на торте можно назвать установку акустической разведки, произведенную в США и уничтоженную нашими снарядами.