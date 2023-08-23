Этот момент запечатлен в кадре.

В ходе СВО операторы беспилотных летательных аппаратов проявляют себя с самой лучшей стороны. Вот недавно в открытый доступ попали кадры применения русскими военными барражирующего боеприпаса «Ланцет», которым поражена украинская самоходная артиллерийская установка.

реклама

Точная дата кадров не уточняется, но скорее всего это случилось уже в августе 2023 года. На кадрах видеоролика отчетливо видно, как «Ланцет» подлетает к замаскированной позиции, в которой скрыта самоходка. После подлета и прямого попадания боевая машина взрывается и скорее всего восстановлению тот металлолом уже не подлежит. Вероятно, «Ланцет» поразил боекомплект внутри самоходки, либо взрывной волной задело лежащие рядом ящики со снарядами. В любом случае позиция была полностью уничтожена.

Надо отметить тот факт, что за все время проведения СВО именно операторы «Ланцетов» могут записать себе уничтожение целого ряда западных и советских комплексов ЗРК, множество самоходных арт-установок и даже тяжёлую бронетехнику в виде танков «Леопард 2» и Т-64.

По сути, «Ланцет» сегодня выполняет роль средства контрбатарейной борьбы, а не то, чем его изначально задумывали. По идее этот БПЛА должен барражировать над определенной точкой и при обнаружении техники противника поразить ее в крышу. Однако в таком виде «Ланцет» не используют, так как ему нашлась более разрушительная роль.