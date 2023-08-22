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Россияне скоро смогут оценить воинственный образ Ольги Куриленко в новом историческом фильме

Зарубежная кинолента с российской актрисой в главный роли. Фильм основан на реальной истории.
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Насыщенный на кинопрокаты 2023 год пополнил свой список премьер еще одной зарубежной кинолентой, обещающей драму, острые мечи, сражения и много крови. Прокатная кинокомпания «Экспонента» скоро порадует зрителей новым фильмом в жанре фэнтези. Прямиком из Британии в отечественных кинотеатрах появится приключенческая картина с элементами драмы и экшена под названием «Будика – королева воинов». Главную роль в фильме сыграла прекрасная и талантливая актриса Ольга Куриленко, которая много лет назад смогла покорить западный Голливуд.

Сюжет фильма основан на истории воинственной королевы кельтов Будики (Ольга Куриленко), которая правила своим народом бок о бок с мужем Прасутагом (Клайв Стэнден). Но ее прекрасная и мирная жизнь меняется жестоким образом: римляне убивают ее дочерей, супруга, а также забирают земли. Чтобы выжить и отомстить за родных, Будика объединяется с варварским народом. Они признают ее своей царицей и отправляются на войну против общего врага. При помощи великого война Вольфгара (Петер Францен), Будика вместе с огромной армией готова обрушить свой гнев на римские поселения, чтобы освободить варварский народ и вернуть справедливость.

Помимо звезды известных картин «Обливион», «Кван милосердия» и «Черная вдова» в историческом фэнтези приняли участие Рита Ташингэм, Люси Мартин, Ник Моран, Джеймс Фолкнер, Лео Грегори, Энди Беквит и Гарри Киртон. Сценарист и режиссер картины – жанровый маэстро Джесси Джонсон, известный своими постановками «Британский психопат», экшена «Коллекторы», а также остросюжетной картины «Тройная угроза», в котором снимались Тони Джа, Ико Уайс, Майкл Джей Уайт и Скотт Эдкинс.

В России любители исторических драм и фэнтези смогут насладиться фильмом «Будика – королева воинов» 2 ноября.

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