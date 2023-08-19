Он заявил что вместо удаления модов они должен сосредоточится на создании достойных ремейков.

Talke-Two (дочерняя компания Rockstar) блокирует попытки модера по прозвищу Block внедрить в игру модификацию Sentient Streets. Разработчик создал этот проект для внедрения в GTA 5, чтобы общение с прохожими основывалось на работе искусственного интеллекта. Функция активируется после того, как игрок подойдет к любому прохожему и нажмет соответствующую кнопку. После запуска функции с прохожим можно разговаривать через пользовательский микрофон.

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Модификация могла значительно улучшить игровой процесс. Однако ее внедрение блокируется компанией Take-Two, которая делает попытки удаления этого мода. Bloc решил обнародовать такое поведение компании. Попытки связаться с представителями Take-Two для прояснения ситуации не дают результата. Bloc разочаровался в негативным отношением компании к его персоне. Он упомянул, что этот мод может только повлиять на приток игроков и нет видимых причин для его удаления.

Это не последние козни компании в сторону моддера. Его видеоролики на YouTube были удалены по причине нарушения авторских прав. Разработчика это возмутило, так как на видеохостинге есть множество других роликов про GTA 5, которые не подверглись удалению со стороны Take-Two.

На прошлой неделе Rockstar объявила о приобретении разработчиков популярных модификаций FiveM и RedM для ролевых серверов в GTA V и RDR2. Интересно, что несколько лет назад эта группа была забанена компанией. И этот случай Bloc не упустил из внимания, упомянув о нем в своих обращениях к игровому сообществу.