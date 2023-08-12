Rockstar Games объявила о приобретении Cfx.re - создателей ролевых серверов FiveM и RedM.

Rockstar Games объявила, что приобрела команду модмейкеров Cfx.re, которая стоит за очень популярными инструментами моддинга FiveM и RedM для Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

“Сегодня мы с гордостью объявляем, что Cfx.re – команда, стоящая за крупнейшими ролевыми модами к играм Rockstar и сообщество создателей, FiveM и RedM, теперь официально являются частью Rockstar Games” – заявили в Rockstar Games.

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Rockstar были удивлены тем, что сообщество нашло способы расширить миры их флагманских проектов Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, реализовав в них возможности ролевого отыгрыша. Компания решила поддержать эти идеи и улучшить их качество, объединившись с командой Cfx.re.

Это стало настоящей неожиданностью для некоторых игроков из-за прежней позиции Rockstar по отношению к моддерам. Еще в 2015 году команда, создавшая мод FiveM, оказалась под запретом, а Take-Two наняли частных детективов. Совсем недавно Rockstar подала в суд на пятерых моддеров за реверс-инженеринг исходного кода GTA 3 и GTA Vice City.

FiveM и RedM - это многопользовательский мод для ПК-версий GTA V и Red Dead Redemption 2, который позволяет игрокам переходить на пользовательский сервер, и отыгрывать почти любого жителя из мира этих игр, создавая уникальные истории. К примеру действия игрока могут влиять на NPC в городе Лос-Сантос, заставляя их вести себя иначе, чем в базовой игре. Другие изменения также включают в себя увеличение количества игроков, оружия, пользовательские автомобили, экипировка, карты и локации, созданные игроками.

К сожалению, Cfx.re быстро пресекла вопросы фанатов относительно любой информации о GTA 6 своим официальным сообщением на форуме: “И для тех, кому интересно, над чем еще работает Rockstar, пожалуйста, поймите, что наше партнерство с Rockstar Games сосредоточено на наших платформах FiveM и RedM. Поэтому, пожалуйста, не спрашивайте нас о следующей GTA!”

Оба заявили: “Мы с нетерпением ждем возможности поделиться чем-то еще в ближайшие недели и месяцы” и “Нам не терпится увидеть, что принесет будущее”. Если Rockstar примет культуру моддинга, это может означать большие перемены для грядущей Grand Theft Auto 6. В настоящее время количество одновременных игроков в FiveM составляет около 250 000 человек, и именно такое количество Rockstar хотела бы перенести в GTA 6 после ее релиза.

Означает ли все это, что Rockstar больше фокусируется на онлайн составляющей грядущей игры?