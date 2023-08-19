Изменения касаются всех регионов

Valve постоянно подстраивается под определенные экономические условия за счет изменения ценовой политики. Последние изменения вряд ли вызовут положительные эмоции у пользователей - ценовая политика Steam изменилась далеко не в лучшую сторону. Минимальная стоимость покупки игры увеличилась, а процент по скидкам снизился.

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Компания сделала ряд объявлений, где говорится о том, что минимальная стоимость игр теперь не может быть ниже 1$. Минимальная цена игр пока без изменений для российских регионов и составляет 42 рубля. Мнение аналитиков таково, что рост минимальной стоимости игр для российских регионов будет постепенно расти и займет предел в районе 80 рублей.

Изменения в Steam значительно ударили и по системе скидок. Теперь скидка не позволит значительно уменьшить цену на дешевые проекты. Игры, стоимость которых находится в пределах от 1$ до 2$, получат скидку не более 50%. Игры стоимостью от 2$ до 5$ получат скидку не более 75%. Игры, цена которых составляет от 5$ и выше, могут получать скидку в размере не более 90%.

Представители Valve прокомментировали предназначение таких перестановок, назвав это эффективным средством борьбы с фармовыми карточками. Разработчики и пользователи находили способы обхода ценовой политики за счет фармовых карточек, которые стоили дороже самой игры, получая от этого значительную выгоду. Однако ужесточение ценовой политики позволит повысить безопасность сделок на платформе.