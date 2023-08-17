Kawasaki решил не отставать от электрической гонки.

Выход Kawasaki на все еще очень небольшой рынок электрических мотоциклов связан с двумя чрезвычайно привлекательными полностью электрическими уличными мотоциклами, которые компания впервые представила на прошлогоднем мотоциклетном шоу EICMA в Милане. Какие-то заявления на эту тему и даже презентацию прототипа электромотоцикла Kawasaki, компания делала еще в 2021 году. Тогда они планировали произвести 10 моделей до 2025 года.

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В прошлом году компания подала заявку на одобрение электромотоциклов. После её рассмотрения Kawasaki будут добиваться одобрения местного регулятора для моделей под названием Ninja e-1 и Z e-1. Хотя Kawasaki отстает от Harley-Davidson Livewire и новичка Zero с его предстоящим выходом на рынок, компания по-прежнему будет первым из четырех крупных японских производителей мотоциклов, которые запустят линейку таких транспортных средств.

Так вот, как стало известно сайту Motorcycle.com, Ninja e-1 и Z e-1 будут иметь тот же кузов, что и бензиновые модели 400-й серии, а тормоза и колеса будут от моделей 300-й серии.

Оба электрических мотоцикла имеют мощность 12,1 л.с. Это меньше заявленных в прошлом году 15 л.с. Информация о скорости и дальности езды пока недоступна.

Однако известно, что электрические мотоциклы питаются от двух съемных аккумуляторов, общая емкость которых составляет три киловатт-часа. Это кажется очень низким значением, особенно по сравнению с Livewire S2 Del Mar с аккумулятором на 10,5 киловатт-часов. Особенно если учесть, что Livewire даже с такой энергоемкостью проезжает «всего» 113 километров — и то только в городском трафике.

Существуют сомнения, сможет ли Kawasaki сохранить преимущество в скорости, которого она достигла перед своими конкурентами Honda, Yamaha и Suzuki. Известно, что все производители работают над собственными электрическими моделями.

Kawasaki также работает над гибридной и водородной моделями. Гибридный мотоцикл должен выйти на рынок в 2024 году. Прогнозируется, что мотоцикл с водородным двигателем появится на рынке до 2030-х года. Это может быть совместный проект четырех крупнейших японских производителей мотоциклов.