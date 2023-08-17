Подлодка израильская, а на воду спущена в городе Киль, Германия.

Израильская армия известна тем, что держит в секрете свой подводный флот. Считается, что 5 подводных лодок класса «Дельфин» несут ракеты с ядерным вооружением. Теперь в Киле спущена на воду новейшая лодка INS Drakon. Похоже, у субмарины есть новые, более крупные ракеты.

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При длине почти 69 метров INS Drakon больше всех предыдущих израильских подводных лодок. INS Drakon можно рассматривать как переход от класса «Дельфин» к классу Dakar. INS Drakon также является первой израильской подводной лодкой, способной запускать ракеты вертикально из удлиненной рубки подводной лодки.

В этих ракетных комплексах нет ничего нового. Такую технологию пуска имели и первые советские подводные лодки с баллистическими ракетами специальной постройки. Северная Корея также использует эту технологию на своих небольших подводных лодках, чтобы иметь возможность использовать более длинные ракеты. Однако INS Drakon, спроектированный в Германии, является первой по-настоящему современной субмариной, использующей эту технологию.

По приблизительным подсчетам, корпус и рубка имеют площадь около 2 м в ширину, 4 м в длину и до 11 м в глубину. Таким образом, можно разместить либо 2 большие ракетные системы, либо от 4 до 8 компактных снарядов. Можно предположить, что ракеты также могут быть оснащены ядерным зарядом. Не исключено, что более длинную рубку можно будет использовать в качестве отсека для автономных подводных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов или даже спасательного подводного аппарата.





Пока неизвестно, какие ракеты будут использоваться на INS Drakon. Это могут быть баллистические ракеты, возможно, с управляемой конечной ступенью. Помимо ракет в рубке, подлодка имеет в общей сложности 10 торпедных аппаратов в носовой части. 6 из них, похоже, предназначены для 533-мм торпед, что не изменилось по сравнению с предыдущими лодками класса «Дельфин». 4 дополнительные пусковые установки, с другой стороны, большего размера. Они могли предназначаться для израильских крылатых ракет. Эти ракеты также могут быть ядерными.

Этот двойной ядерный потенциал способен удивить аналитиков. INS Drakon можно было бы использовать в качестве испытательной подводной лодки для различных типов ракет. Не исключено, что вертикальные пусковые установки были добавлены в конструкцию уже после начала строительства. Так что, возможно, было бы проще и дешевле просто оставить лишние торпедные аппараты.

Напомним также, что совсем недавно в Израиле прошли массовые протесты против судебной реформы.