Нынешняя акция в Тель-Авиве собрала более 100 тысяч участников

В Израиле снова разгорелись масштабные протесты, на этот раз направленные против проводимой правительством под предводительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы. Сообщает об этом агентство ТАСС.

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Самая крупная демонстрация прошла в Тель-Авиве, где оппозиционное настроение имеет наиболее ярко выраженный характер. Организаторы анонсировали проведение 150 акций по всей стране.

Участники митинга выражали свои антиправительственные позиции, не жалея критики в адрес Нетаньяху и его кабинета министров. Основное требование — отменить реформу и защитить демократические принципы Израиля.

Согласно данным израильского 13-го канала, число участников текущей акции в Тель-Авиве превысило 100 тысяч человек.

По событиям от 24 июля, Кнессет Израиля на втором чтении окончательно утвердил законопроект судебной реформы. Эта реформа направлена на укрепление контроля парламента над судебной властью, в том числе ограничивая полномочия Верховного суда по отмене решений, принятых правительством.