Для этого будет построен специальный завод для покрытия самолетов специальным составом.

Самолет-невидимка F-35 Lightning II считается летающим «швейцарским армейским ножом». Истребитель используется в США и многих других странах, включая Австралию. Теперь страна хочет сделать свой F-35 еще более универсальным и поэтому проводит его модернизацию.

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Австралийские ВВС строят завод стоимостью $100 млн в городе Уильямстаун на восточном побережье Австралии. На предприятии будет использована технология для нанесения покрытия истребителей неким составом. Это покрытие должно сделать F-35 «почти невидимым», говорится в пресс-релизе Минобороны.

Используемое покрытие держится в строжайшем секрете. Говорят, что оно способно поглощать радиолокационные волны, а не отражать их. Таким образом, истребитель практически не заметен для вражеских систем.

F-35 поступил на вооружение в 2015 году. В зависимости от оснащения самолет-невидимка стоит от $80 млн до более $100 млн и доступен в 3 вариантах:

F-35A — самолет обычного взлета и посадки, предназначенный для ВВС США. В Австралии насчитывается 63 экземпляра.

F-35B имеет возможность вертикальной посадки и используется морской пехотой США, ВМС Италии, Королевскими военно-воздушными силами и Королевским флотом.

Разработанный для авианосцев, F-35C отличается большими складными крыльями и усиленным шасси.

Технологическая компания BAE Systems из Уильямстауна была выбрана для управления предприятием по нанесению покрытий. Бен Хадсон, генеральный директор компании, говорит о долгосрочном партнерстве, которое создаст сотни рабочих мест в регионе.

Строительство завода по нанесению покрытий планируется начать в середине 2024 года. Правительство Австралии обещает, что в будущем от этого проекта выиграют и парки F-35 других стран.

Напомним также, что бывают и F-35 бомбардировщики. Для них к 2027 году в США разрабатываются новые двигатели.