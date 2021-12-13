В рамках модернизации самолетов до уровня Block 4 Пентагон планирует оснастить самолёты F-35 новыми двигателями с улучшенными характеристиками.

Как сообщает журнал Air Force Magazine, принятие закона о разрешении национальной обороны на 2022 год, свидетельствует о том, что Конгресс США намерен установить на нынешние и будущие самолеты F-35 новые двигатели, начиная с 2027 года.

Истребитель-бомбардировщик F35 в воздухе. DigtialStorm / iStock реклама

Ранее в прессе уже сообщалось, что американские военные должны рассмотреть вопрос о переоборудовании своих F-35 к концу этого десятилетия. Срок службы самолетов F-16 и A-10C Thunderbolts приближается к концу, а значит, основная нагрузка для американских вооруженных сил будет возложена на истребители F-35. В рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) ВВС США уже приступили к разработке двигателей, способных обеспечить большую мощность или дальность полета.

Компания Pratt & Whitney разработала EEP для F135, чтобы обеспечить наиболее экономически эффективное решение для удовлетворения будущих требований к силовой установке F-35. Это предполагает внедрение новейших технологий в F135 без ущерба для целостности концепции

По данным журнала Air Force Magazine, Конгресс США запросил подробную информацию о стратегии закупок и финансовых аспектах, которые ВВС будут применять в рамках плана по переоборудованию самолетов F-35A. По мнению Конгресса, стоимость разработки AETP, скорее всего, будет слишком высока для ВВС. Однако военно-морской флот США использует совсем другую конфигурацию самолетов F-35, на которых нельзя применить технологию AETP в ее нынешнем виде.

Завод Pratt and Whitney по комплексному техническому обслуживанию двигателей F135 в Нидерландах. Pratt and Whitney

Компании General Electric (GE) и Pratt and Whitney, получившие контракты на разработку двигателя AETP, в настоящее время проводят испытания своих прототипов, которые продемонстрировали обнадеживающие результаты. Согласно отчету, двигатели обеспечивают 30-процентное увеличение дальности полета и 40-процентное увеличение боевой живучести. В дополнение к этому, ускорение на новых прототипах возросло вдвое, и, несмотря на амбициозные планы, компании готовы начать модернизацию с 2027 года. Для ВМС США также планируется разработать адаптивный вариант AETP.

Учитывая, что модернизация Block 4 для F-35 находится в стадии разработки, чтобы воспользоваться ее преимуществами, будущим самолетам, потребуется усовершенствованная силовая установка. Если ВМС по каким-либо причинам не смогут внедрить AETP или его модификации, альтернативным вариантом может стать технология Enhanced Engine Package (EEP), предлагаемая компанией Pratt and Whitney для модернизации двигателей F135.

Усовершенствованная двигательная установка (EEP) F135 компании Pratt & Whitney является единственным экономически эффективным решением по модернизации F-35, которое может обеспечить максимальный потенциал Block 4 для боевых самолетов. Pratt & Whitney



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По всей видимости, в ближайшие несколько месяцев мы увидим ряд обновлений эксплуатационных характеристик и возможностей самолетов F-35.