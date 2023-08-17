По его мнению, социальный прогресс общества станет невозможен.

В настоящее время любой, кто хочет купить биткоин, может легко создать учетную запись на криптобирже или у брокера и начать инвестировать в BTC в течение нескольких минут. Даже если пользователь должен перевести свою фиатную валюту в цифровом виде на торговую платформу для криптовалют, эта цифровая форма денег не имеет ничего общего с CBDC (цифровая валюта центробанка). В России с 16 августа тестируется цифровой рубль несколькими ведущими банками. Цифровой юань уже можно использовать в Китае. Европейский центральный банк находится в стадии подготовки к цифровому евро. В 2025 году инициатива может быть реализована. Однако Артур Хейс, бывший генеральный директор криптобиржи Bitmex, не видит реальных преимуществ от CBDC. Он думает, что это ужасный прецедент в финансовом мире.

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Хейс объясняет различия между CBDC и электронными деньгами, которые использовались до сих пор. Электронные деньги являются «изобретенными кредитными деньгами, а не прямым обязательством ЦБ». Поэтому он считает, что бизнес-модель нынешних коммерческих банков в целом находится под угрозой.

Хейс особенно обеспокоен тем, что технология блокчейна сделает CBDC программируемыми таким образом, чтобы они находились под 100-процентным контролем. По его мнению, каждая крупная экономика запустит цифровую валюту центрального банка. После этого, по его утверждению, уже нельзя будет даже просто купить криптовалюты вроде биткоина. Он даже говорит об «ужасном сценарии полного государственного контроля над сделками граждан». Тем не менее, Хейс рад, что сегодня еще можно купить «противоядие в виде BTC».

Фактически, власти могут использовать CBDC на основе блокчейна для просмотра транзакций отдельных пользователей гораздо проще, чем раньше. Однако сценарий, изложенный Хейсом, кажется крайне маловероятным.

Напомним, что в России с 1 августа началось тестирование цифрового рубля (CBDC).