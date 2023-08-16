Приостановка произойдет в ближайшее время и как говорит сам Paypal - "это временно".

В середине августа американский платежный провайдер PayPal обратил на себя внимание анонсом выпуска собственного стейблкоина. А уже сегодня, 16 августа, неожиданно компания объявила, что временно приостановит возможность покупки биткоина и других криптовалют с 1 октября. Пока что речь идет только об операциях в Великобритании. Что стоит за этим решением и какие последствия оно будет иметь? Пока сложно сказать.

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PayPal в уведомлении для своих клиентов пояснил, что это действие было предпринято в ответ на новые правила регулятора Великобритании (FCA). PayPal приостановит покупки цифровых монет на своей платформе до тех пор, пока не внесет необходимые изменения в правила торговли. В течение этого времени клиенты могут продолжать хранить и продавать свои монеты и токены на платформе.

Решение PayPal приостановить покупки цифровых активов в Великобритании является явным признаком того, что даже крупные компании должны продолжать адаптироваться к постоянно меняющимся нормативным условиям в разных странах. Однако похоже, что платежный гигант готов принять эти вызовы и занять соответствующую позицию. Что касается только собственной стабильной монеты, у PayPal нет другого выбора, кроме как оставаться верным рынку криптовалют.