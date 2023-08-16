Постепенно всё отдали Украине.

На фоне опасений многих западных экспертов по поводу ослабления американской армии из-за передачи запасов вооружения Украине, ВС США столкнулись еще с одной, не менее серьезной, проблемой, не связанной с военными действиями на территории Украины. Обычно американская пресса пишет про ослабление ВС США за счет передачи украинцам большого количества вооружения, но сегодня проявилась новая напасть и связана она с кадровым голодом. По крайней мере об этом пишет уважаемое издание The Wall Street Journal.

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Проблема заключается в том, что большая часть новобранцев не отвечает минимальным требованиям и им приходится отказывать в поступлении на службу. И это с учетом крайне низкой популярности службы в армии вообще. Чтобы понимать ситуацию армия «цитадели демократии» контрактная и пойти туда можно только добровольно и как сообщает издание 4 из 5 добровольцев не подходят по требованиям. Это связано с серьезной проблемой лишнего веса, умственных способностей и пристрастие к разнообразным запрещенным в России средствам. В итоге, итак, небольшой поток добровольцев становится еще меньше.

В любом случае, эта проблема может стоять не так остро, как пытаются показать. Не стоит забывать, что пресса в первую очередь инструмент политической борьбы внутри Соединенных штатов и вполне это очередной демарш в сторону нынешнего президента. При этом стоит отметить, что понятия «срочная служба» у них нет и всеобщий призыв возможен только при объявлении глобальной войны.