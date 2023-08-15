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The Wall Street Journal: Американские беспилотники закончили испытание в Украине неудачей
Они не подходят для боевых действиях на украинских территориях.

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Издание The Wall Street Journal пишет, что тестируемые в зоне боевых действия американские беспилотные летательные аппараты закончили свои испытания и остаются у американцев на хранении. Связано это с тем, что они попросту не подходят для боевых действий на украинских территориях.

Бывший офицер разведки Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Остин Грей утверждает, что нынешние реалии боевых действий показали, что американские беспилотники не могут выполнять необходимые функции для украинской армии. Украинцам нужны дешёвые ударные беспилотники, а американцы поставляют дорогостоящие дроны, которые попросту невыгодно и бессмысленно запускать «на убой»

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На текущий момент военно-промышленный комплекс страны не имеет доступных вариантов беспилотников, которые всего за несколько тысяч долларов могли бы обеспечить результат. Украинцам понадобился аналог китайским дронам DJI Mavic-3, которые американцы не могут поставлять Украине в связи с запретом на их закупку для военных целей в штатах.

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#россия #украина #сша
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