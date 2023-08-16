Малоизвестная компания выпускает прорывную технологию: электронные чернила для мониторов.

Dasung объявила о производстве первого в мире цветного мониторе на электронных чернилах. Монитор получил название Paperlike Color. Сообщается, что 25,3-дюймовый экран имеет разрешение 3000 на 1800 пикселей. Как и в случае с устройствами для чтения электронных книг, дисплей на электронных чернилах менее утомителен для глаз, чем обычные мониторы с ЖК-дисплеем. Принцип построения изображения на экране тот же что и у электронных книг.

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В отличие от электронных книг (по крайней мере, старшего поколения) — сравнительно высокая частота обновления должна обеспечить плавный серфинг и комфортную работу с офисными приложениями. Даже просмотр видео должен работать более качественно. По словам Dasung, это обеспечивается собственной «сверхбыстрой технологией турбообновления».

Новый монитор можно использовать как в портретном, так и в альбомном формате. Paperlike Color предлагает HDMI, Displayport и USB-C в качестве вариантов подключения. В монитор также встроены стереодинамики и разъем для наушников. Присутствуют WLAN и возможность передачи цифрового изображения через Airplay и Miracast.





Как видно из рекламного ролика, качество цветопередачи новинки не уступает качеству обычных мониторов ПК. Экран потребляет гораздо меньше энергии. Тем не менее, приятное для глаз устройство, безусловно, является хорошим выбором для офиса или в качестве второго монитора для чтения.

Dasung еще не озвучила цену на новинку. Цветной монитор на электронных чернилах пока не будет поступать в продажу. Dasung предлагает аналогичный монитор Paperlike 253 в своем интернет-магазине примерно за $1590. Цветная модель, вероятно, будет намного дороже.