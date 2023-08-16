Ракета настолько быстрая, что обычные системы ПВО не успеют даже среагировать.

Субмарины класса «Ясень» должны быть модернизированы гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом стало известно 15 августа. Однако точная дата модернизации лучших российских подводных лодок пока неизвестна.Фрегат класса «Адмирал Горшков» стал первым российским кораблем, оснащенным ракетами «Циркон». На новые корабли планируется интегрировать гиперзвуковой ракетный комплекс. Такое вооружение может серьезно угрожать флоту США.

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АПЛ проекта 885М «Ясень-М» являются усовершенствованным вариантом проекта 885. В настоящее время в составе ВМФ России имеется один корабль проекта 885 и 2 корабля серии 885М. Сейчас строятся еще 6 подводных лодок модернизированного класса.Каждая из этих подводных лодок может нести до 32 крылатых ракет «Калибр». Они могут быть оснащены ядерными боеголовками и иметь дальность до 2500 километров. Ракеты могут запускаться из 8 вертикальных пусковых установок как под водой, так и над водой. В каждой из пусковых установок размещается по 4 ракеты. Кроме того, субмарины могут быть вооружены крылатыми ракетами меньшей дальности «Оникс» и торпедами типа «Физик». В общей сложности 10 торпедных аппаратов также предназначены для сброса мин.

Лодки этого класса предназначались для нападения на боевые группы авианосцев. У них есть возможность нейтрализовать ударные субмарины противника и различные типы кораблей. Боевые подводные лодки имеют длину 130 метров и ширину 13 метров. Они весят около 14 000 тонн и могут вместить экипаж из 90 человек.Вариант «Ясень-М» также может атаковать прибрежные цели, такие как военно-морские базы или гавани. Кроме того, ее ядерный реактор был модернизирован, чтобы издавать меньше шума, что затрудняет обнаружение подводных лодок. Предыдущие сообщения указывают на то, что «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» должны быть введены в строй к 2026 году.

Россия впервые испытала ракету «Циркон» в октябре 2020 года, и с тех пор последовало еще несколько учений. Сообщается, что во время испытаний ракета преодолела расстояние в 450 километров за 4,5 минуты. Это соответствует средней скорости 6000 км/ч.Россия указывает максимальную скорость в 8 раз больше скорости звука (9880 км/ч). Это сделает практически невозможным их перехват обычными системами противоракетной обороны.