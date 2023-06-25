Перехватчик, способный сбивать гиперзвуковые ракеты России, разрабатывается англо-французским консорциумом, в то время как Запад стремится противостоять новым технологиям, разработанным Москвой

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Важный прорыв в области гиперзвуковой обороны готовится достичь англо-французский консорциум, который разрабатывает перехватчик способный сбивать гиперзвуковые ракеты, разработанные Россией. Согласно информации, опубликованной британской газетой The Telegraph сегодня, 25 июня, эта новая система будет развëрнута по всей Европе, чтобы предотвратить угрозы, связанные с гиперзвуковым оружием.

По словам газеты, гиперзвуковой перехватчик разрабатывается командой специалистов из корпорации MBDA, частично принадлежащей британской компании BAE Systems. Сотрудничество с Францией, Италией, Германией и Нидерландами было установлено на ранней стадии разработки, и планируется создание прототипа системы в течение трëх лет. Это свидетельствует о растущей потребности в защите от гиперзвуковых угроз, с которыми сталкиваются страны Запада.

Обычные ракеты летают со скоростью около 3 Маха (3675 км/ч), в то время как гиперзвуковые ракеты развивают скорость не менее 5 Маха (6125 км/ч), что в пять раз превышает скорость звука. Одна из таких ракет, известная как 3М22 «Циркон», была разработана Россией и была признана "непобедимой" президентом Владимиром Путиным в 2018 году. В прошлом году она успешно протестирована на российском военном корабле.

Особую уязвимость перед гиперзвуковыми атаками имеют боевые корабли, особенно в случае одновременной атаки несколькими видами оружия. Это представляет серьëзную угрозу для авианосцев, которые являются символами мощи Запада и используются для демонстрации его влияния по всему миру.

Британские компании, включая Qinetiq и Cohort, также работают над разработкой систем, которые могут противостоять гиперзвуковым ракетам. Новое лазерное оружие, известное под названием «огонь дракона», разрабатывается компанией Qinetiq с целью сбивать гиперзвуковые ракеты. Эта технология также станет важным элементом стратегии Запада по противодействию гиперзвуковым угрозам.

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Исполнительный директор компании MBDA, Эрик Беранже, подчеркнул, что разработка гиперзвукового перехватчика является важным шагом в укреплении ракетных систем в Европе. Этот проект способствует сохранению и развитию ключевых знаний, технологий и материалов, а также повышает конкурентоспособность европейской промышленности.