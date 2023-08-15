Дети теперь могут пользовать гаджетами до 40 минут в день.

Правительство КНР стало еще более ограничивающим – теперь дело касается и использования гаджетов подростками и детьми школьного возраста. Национальные представительства официально ограничивают информационный и виртуальный мир. Стоит отметить, что Китай на данный момент – одно из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся государств в данной сфере. После ограничений статистика может уйти вниз – молодежь все же является будущим страны.

реклама

Теперь компании, которые производят смартфоны, должны включить функцию для детей. Ее суть заключается в том, что интернет в период с десяти вечера до шести утра должен быть отключен. В зависимости от возраста подростку выделено определенное время использования телефона – подростки от 16 до 18 лет могут полноценно использовать его два часа в сутки, а группа от 8 до 16 получает всего час допустимого времени. Дети младше 8 лет смогут пользоваться устройством около сорока минут ежедневно. По истечению срока телефон (или планшетное устройство) должны закрыть приложения и игры. Ребенок сможет пользоваться только самыми нужными программами и теми, которые выберет непосредственно родитель.

Конечно, необходимо отметить, что основная ответственность лежит на родителях – так, они смогут отказаться от нововведений. В таком случае ребенок будет использовать устройство по своему усмотрению.

Ограничения не действуют на образовательный контент и контент социального характера. От своеобразных «санкций» освобождены и те платформы, которые признаны развивающими.

Интересно, во что это ограничение выльется в итоге. Ведь совсем недавно подвели итоги ограничения подростков на видеоигры - они не увенчались успехом.







