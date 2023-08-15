С ограничениями подростки не стали играть меньше.

Похоже власти так и не смогли дисциплинировать несовершеннолетнее поколение молодых китайцев запретом на онлайн-игры в ночное время. Запрет был введен еще в 2019-м году, а в 2021-м его ужесточили. Исследования специалистов из нескольких университетов Европы показали, что принятые меры показали нулевую эффективность. Китайские подростки без труда смогли обойти запреты.

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Учены сравнили статистику наигранных часов в период запрета и до него. Как оказалось, разница была практически незаметна. Исследования статистики не помогли выявить доказательства хоть малейшей эффективности программы запрета. Более того, после усиленных ограничений в 2021-м году, время, проведенное за онлайн играми иногда даже превышало средний показатель.

Специалисты Китая разрабатывали ограничения, ориентируясь на методы других стран. Но ученые сделали выводы, что такой подход заставил специалистов многих стран искать новые методы запрета. Чтобы отучить подростков от онлайн-игр, придется искать пути решения проблемы еще долгое время. Возможно потребуется объединение специалистов из разных стран для более эффективного поиска решений.

Специалисты аналитической компании Niko Partners ещё до выхода этого исследования заявляли, что ограничения китайских властей оказались неэффективными. По словам экспертов, эффект от запретов даст эффект лишь на короткий промежуток времени, а количество игроков в стране вырастет уже к 2026 году. Ведь зависимые геймеры всегда смогут обойти сложную систему сдерживания, используя самые изощренные способы.