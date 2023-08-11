мобильные группы могут проводить простой ремонт прямо на линии соприкосновения, в случае серьезного повреждения «Крабы» чинят на украинских ремонтных предприятиях, но некоторые направляются в Польшу

Потери украинских самоходных арт-установок «Краб» в последнее время резко снизились за счет вмешательства Польши. А дело в том, что вблизи линии боевого соприкосновения в настоящий момент развернуто несколько ремонтных цехов по восстановлению поврежденных машин. Об этом сообщает Себастьян Хвалек, глава польской группы вооружений.

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Польская САУ «Краб» стала одной из самых мелькающих в открытых материалах, поступающих из зоны СВО. Эти установки чаще всего оказывались повреждёнными и их требуется оперативно восстанавливать. Чтобы не тащить машины в Польшу был разработан и внедрен план по развертыванию ремонтных цехов непосредственного около линии боевого соприкосновения. При этом в этих цехах работают не украинские военные и добровольца, а официальные граждане Польши, которые получают немалые суммы за участие в столь опасном предприятии. Этот факт лишний раз подтверждает, что Украина не может самостоятельно восстанавливать западные образцы вооружений и стране требуются специалисты.

Из-за близкого расположения к ЛБС такие польские «добровольцы» попадают в зону риска прилета русских тактических ракет или дронов. Скорее всего, места расположения цехов уже известны нашим военным и туда будут прилетать высокоточные «подарки» с целью показать полякам, что это не их место.