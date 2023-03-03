Артиллерийские подразделения вооружённых сил представляют собой мощную силу, способную за считанные минуты уничтожить огромное количество живой силы, боевой техники и оборонных сооружений противника. Разведывательные подразделения сил России ведут постоянные поиски артиллерийских точек ВСУ для их подавления.
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За прошедшие сутки совместные усилия артиллерии ВС РФ, ракетных войск, оперативно-тактической и армейской авиации позволили избавиться от 92-х артиллерийских подразделений ВСУ, а также нанести поражение живой силе и технике противника. Масштаб боевых действий распространился на 212 районов зоны СВО.
В ходе сражений на Донецком направлении ВСУ использовали польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab». Она обладает 155 мм калибром и разработана под взаимодействие с боеприпасами стандарта НАТО.
Это орудие было успешно уничтожено бойцами СВО на ряду с пятью бронированными машинами, тремя автомобилями, двумя РСЗО «ГРАД», двумя гаубицами Д-30, одной гаубицей Д-20 и самоходной артиллерийской установкой «Гвоздика», которые использовались противником.
Стоит отметить, что для корректирования огня артиллерийскими подразделениями активно применяются беспилотные летательные аппараты [БПЛА], уничтожение которых позволяет снизить точность работы артиллерийских орудий ВСУ. За рассматриваемый временной период силам России удалось уничтожить 18 БПЛА противника.
Всего с начала проведения СВО было уничтожено: 4262 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1048 машин РСЗО и 3313 БПЛА.
Источник: Минобороны России