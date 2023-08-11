Даже западное оружие не помогает.

Радиоведущий из США по фамилии Никсон выступил с заявлением о том, что киевский режим ставит перед собой невыполнимые задачи и сам искренне верит в их исполнение. Но контрнаступление продолжается уже третий месяц, а серьезных подвижек не наблюдается. Поэтому неудивительно, что на западе все чаще заявляют, о проблемах Украинских военных, которые уперлись в оборону русской армии и не могут продвинуться дальше серой зоны.

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Никсон заявляет, что изначально Зеленский поставил перед собой чересчур амбициозную цель в виде возвращения Крымского полуострова и Донбасса под влияние Киева. Однако ситуация складывается таким образом, что во всем мире становиться понять, что военным образом Украина никогда не вернет себе эти территории. Особенно после очередных новостей с линии боевого соприкосновения, где в очередной раз самая продвинутая западная техника превращается в металлолом не продвинувшись далеко. Опять-таки радиоведущий заявляет, что желаемые Киевом истребители F-16 ничего не поменяют в сложившейся ситуации и запад только зря потратит средства для их передачи на Украину.

Никсон уверен, что ВСУ е смогут проломить нашу оборону и только зря будут терять накопленные ресурсы. «Все в мире уже поняли, чем всё закончится.» - заявил западный журналист. Нам остается только наблюдать за имеющейся картиной и ждать русским военным удачи на западных полях.