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В сети активно обсуждается период, когда Rockstar Games может выпустить Grand Theft Auto 6
Неужели GTA6 все-таки выйдет, правда разбежка по срокам большая, но мы дождемся.

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Период с апреля 2024 года по март 2025 может стать переломный момент для компании Rockstar Games. Многие фанаты GTA считают, что именно в этот период произойдет релиз Grand Theft Auto 6. Фанаты и любители GTA сейчас активно обсуждают выход шестой части. Компания Take-Two Interactive создает интригу вокруг GTA 6, и всячески дразнит фанатов намеками в своих постах о готовящемся выходе новой части игры.

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Специалисты прогнозируют финансовый рост компании в период с 2024 по 2025-й год. Аналитики и фанаты сходятся во мнении, что это может быть только выпуск гигантской игры GTA 6.

В то время как Rockstar Games хранила молчание об официальном анонсе GTA 6, инсайдеры сделали свое дело. Утечка информации, которая хранилась за семью замками, заставила признаться представителей Rocstar Games, что они действительно работают над следующей частью культовой серии. Утечка была настолько крупной и катастрофической для компании, что игровое сообщество смогло увидеть фрагменты игры и ее персонажей. Утечка усилила аргументы в пользу периода выпуска 2024–2025 годов.

Серия Grand Theft Auto — это не просто серия игр. С момента создания франшиза насчитывает 405 миллионов копий, из них только GTA V — 185 миллионов. Это не просто цифры; они представляют собой наследие. И следующая часть, GTA 6, призвана не только продолжить, но и улучшить это наследие. С такой богатой историей и безграничным энтузиазмом игрового сообщества выход Grand Theft Auto VI не просто ожидаем, он стал эпохальным.

Кстати, по слухам, GTA VI может получить корпоративный режим, чем затянет еще больше игроков.

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