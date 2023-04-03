Игру можно будет проходить с друзьями.

Долгожданная игра Grand Theft Auto 6 снова привлекла внимание фанатов благодаря утечке кадров игрового процесса. На этих видео пользователь Reddit заметил то, что потенциально может стать новым дополнением к франшизе: возможность совместного прохождения игры по сети. В геймплейном ролике показаны игровые персонажи Люсия и Джейсон в клубной обстановке, а движениями Люсии, похоже, управляет второй игрок, что заставило фанатов предположить возможность добавления в игру кооперативного режима.

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Однако некоторые фанаты по-прежнему не уверены в том, как эта функция будет работать с миссиями, в которых участвует только один персонаж. Несмотря на это, ажиотаж вокруг возможности нового способа прохождения игры вызвал большой интерес среди поклонников серии GTA. Кроме того, всплыл еще один просочившийся в сеть ролик, демонстрирующий количество игроков в GTA 6 Online (32 человека).

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Важно отметить, что эти функции могут не включить в финальную версию игры, так как Rockstar еще не сделала никаких официальных заявлений или обновлений о разработке проекта. До тех пор поклонникам придется терпеливо ждать новых новостей. Grand Theft Auto 6, по слухам, выйдет в конце 2024 года.