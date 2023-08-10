Непростой путь актера от Бэтмена до Оппенгеймера.

Красавчик Киллиан Мерфи рассказал, что он мог выступить в роли экстравагантного физика Роберта Оппенгеймера еще за 9 лет до выпуска фильма. Шоураннер сериала «Манхэттен», Сэм Шоу, в одном из интервью сообщил, что он тоже думал о том, чтобы пригласить Мерфи на роль создателя бомбы. Шоу стопроцентно уверен, что актер был в списке соискателей на съемки в фильме.

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Кроме Киллиана на роль пробовались Эбон Мосс-Бакрак и музыкант Бэк. Сыграл же физика Дениэл Лондон, известный большинству кинозрителей по фильму «Целитель Адамс».

Сериал «Манхэттен», снятый в 2014-2015 годах, тоже снят об истории создания первой в мире атомной бомбы. Однако, если в «Оппенгеймер» суть событий изложена с точки зрения режиссера, то создатели сериала основывались на мнениях ученых, участвовавших в разработке мощного оружия, а знаменитый Оппенгеймер появляется на экране лишь эпизодически.

До этого Киллиан Мерфи в своем интервью для Indie Wire раскрыл тайну, как именно Нолан предложил ему сыграть атомного физика. По словам актера, режиссер сделал это в классическом английском стиле. Он написал Киллиану: «Слушай, я сделал сценарий об Оппенгеймере и хочу, чтобы ты стал им».





«Мы давно и тесно знакомы, у нас выстроены уважительные, прочные отношения. Мне нужно было взять на себя большую ответственность, раз уж я согласился на эту непростую роль» - повествует Мерфи. Ответственность, по словам актёра, действительно была огромной.

Мировая премьера фильма "Оппенгеймер" состоялась 21 июля 2023 года. Между прочим этот фильм уже заработал более 500$ млн.



