«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы.

Фильм «Оппенгеймер» буквально сорвал кассу! Всего через две недели с момента его выхода сборы преодолели рубеж в $500 млн. Картина занимает уверенные лидирующие позиции в новинках этого года. Есть множество предпосылок к номинациям.

Биографическая драма повествует про создателя «атомной бомбы». Это пятый фильм Кристофера Нолана, который буквально «срывает кассу». Большинство зрителей и критиков считают, что произведение является величайшим творением режиссера.

реклама

Согласно предположениям, после третьей недели показов касса составит около $551 млн. Если это случится, лента займет лидерскую позицию в перечне фильмов в сеттинге Второй мировой войны.

Главная роль в картине отдана «любимчику» Нолана Киллиану Мёрфи. Актер известен по множеству произведений, включая сериал «Острые козырьки». Неудивительно, что после успеха «Оппенгеймера» всё вспомнят про данный шедевр.

Критики радушно приняли картину. Сперва на Metacritic рейтинг был 91 балл, но после немного упал.